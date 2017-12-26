Лучани показали, яким хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО
Сьогодні, 09:54
Команда луцьких архітекторів показала свою концепцію бачення, яким вони уявляють реконструйований Центральний парк міста.
Про це йдеться на сторінці Ariva Urban у Facebook.
"Центральний пляж міста Луцьк! Ми розробили комплексну концепцію розвитку прибережної зони в парку ім. Лесі Українки. Чекаємо відгуків, побажань та зауважень", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Ariva Urban у Facebook.
"Центральний пляж міста Луцьк! Ми розробили комплексну концепцію розвитку прибережної зони в парку ім. Лесі Українки. Чекаємо відгуків, побажань та зауважень", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
тільки пісяти будемо під кущик!
бидло знищить за раз-два
Що з цього приводу думає потішна обл. спілка архітекторів на чолі з Рабаном ?..
Останні новини
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
Сьогодні, 10:09
Одиноку бабусю на Волині врятували від смерті
Сьогодні, 09:55
Лучани показали, яким хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО
Сьогодні, 09:54
У Ковелі п’яний чоловік влаштував дебош удома. ФОТО
Сьогодні, 09:51