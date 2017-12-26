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Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО

Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО
Команда луцьких архітекторів показала свою концепцію бачення, яким вони уявляють реконструйований Центральний парк міста.

Про це йдеться на сторінці Ariva Urban у Facebook.

"Центральний пляж міста Луцьк! Ми розробили комплексну концепцію розвитку прибережної зони в парку ім. Лесі Українки. Чекаємо відгуків, побажань та зауважень", - йдеться в дописі.

Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО
Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО
Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО
Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО
Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО

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Теги: реконструкція, Луцьк
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