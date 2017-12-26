Лучани показали, яким вони хочуть бачити Центральний пляж міста. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Ariva Urban у



"Центральний пляж міста Луцьк! Ми розробили комплексну концепцію розвитку прибережної зони в парку ім. Лесі Українки. Чекаємо відгуків, побажань та зауважень", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда луцьких архітекторів показала свою концепцію бачення, яким вони уявляють реконструйований Центральний парк міста.Про це йдеться на сторінці Ariva Urban у Facebook "Центральний пляж міста Луцьк! Ми розробили комплексну концепцію розвитку прибережної зони в парку ім. Лесі Українки. Чекаємо відгуків, побажань та зауважень", - йдеться в дописі.

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