У Ковелі п’яний чоловік влаштував дебош удома. ФОТО

Нетверезий чоловік влаштував сімейну сварку з бійкою у Ковелі.Інцидент трапився вчора, 14 березня, близько 23 години, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.До правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Незалежності чоловік наносить тілесні ушкодження родичкам. Спочатку двері помешкання патрульним ніхто не відчиняв. Згодом вони таки потрапили всередину, де перебували дві перелякані жінки, в одної з яких була кров на обличчі.При перевірці помешкання в одній з кімнат виявили чоловіка з явними ознаками сп’яніння, який міг створювати загрозу для жінок й поводився агресивно. Тож патрульні прийняли рішення його затримати і доставити до відділку поліції.Тут встановили, що він перебуває в розшуку за крадіжку з проникненням у житло. 28-річну особу передали слідчому.