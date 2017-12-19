Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота





Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, перед цим літак ледь не впав відразу після вильоту, при цьому, що саме сталося на борту літака, до кінця зараз невідомо, але на землі вже виявлені кілька частин, вирваних з фюзеляжу лайнера, - пише



Також відомо, що відразу після зльоту у Ан-12 відірвало одну із стулок вантажного люка.



"Якутія, ау, прокидайся. Го гуляти! На борту Ан-12, у якого сьогодні при зльоті відвалився вантажний люк, знаходилися 9 тонн золота. велика частина вантажу під час аварії вивалилася з літака. Зараз його намагаються зібрати на злітній смузі і в навколишніх кущах-полях", - йдеться в повідомленні.



"Це злітно-посадкова смуга аеропорту в Якутську. Так, це золото. Так, 9 тонн. Велика частина десь в полях в окрузі", - прокоментували фото в Mash.



"На даний момент в аеропорту Якутська і околицях знайдені 172 злитка. Кожен такий брусок важить 20кг. Всього на борту літака знаходилося золото на 21 млрд 600 млн рублів", - додали пізніше в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Росії в аеропорту Якутська з злітаючого транспортного літака Ан-12 вивалилося 9 тонн золота.Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, перед цим літак ледь не впав відразу після вильоту, при цьому, що саме сталося на борту літака, до кінця зараз невідомо, але на землі вже виявлені кілька частин, вирваних з фюзеляжу лайнера, - пише Обозреватель Також відомо, що відразу після зльоту у Ан-12 відірвало одну із стулок вантажного люка."Якутія, ау, прокидайся. Го гуляти! На борту Ан-12, у якого сьогодні при зльоті відвалився вантажний люк, знаходилися 9 тонн золота. велика частина вантажу під час аварії вивалилася з літака. Зараз його намагаються зібрати на злітній смузі і в навколишніх кущах-полях", - йдеться в повідомленні."Це злітно-посадкова смуга аеропорту в Якутську. Так, це золото. Так, 9 тонн. Велика частина десь в полях в окрузі", - прокоментували фото в Mash."На даний момент в аеропорту Якутська і околицях знайдені 172 злитка. Кожен такий брусок важить 20кг. Всього на борту літака знаходилося золото на 21 млрд 600 млн рублів", - додали пізніше в повідомленні.

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