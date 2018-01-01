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Аварія у Луцьку: легковик зіткнувся з мікроавтобусом. ФОТО

Аварія у Луцьку: легковик зіткнувся з мікроавтобусом. ФОТО
Поблизу торгового центру в Луцьку легковик в'їхав у мікроавтобус.

Аварія трапилася сьогодні, 15 березня, близько 9 години, – пишуть Волинські новини.

За повідомленням видання, автомобілі не розминулися на вулиці Єршова, зокрема біля ТЦ «Глобус». Там легковик BYD в’їхав у мікроавтобус Mercedes Sprinter.

На місці події працює патрульна поліція.



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Теги: Луцьк, Єршова, аварія
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