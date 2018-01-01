Аварія у Луцьку: легковик зіткнувся з мікроавтобусом. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Поблизу торгового центру в Луцьку легковик в'їхав у мікроавтобус.
Аварія трапилася сьогодні, 15 березня, близько 9 години, – пишуть Волинські новини.
За повідомленням видання, автомобілі не розминулися на вулиці Єршова, зокрема біля ТЦ «Глобус». Там легковик BYD в’їхав у мікроавтобус Mercedes Sprinter.
На місці події працює патрульна поліція.
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Аварія трапилася сьогодні, 15 березня, близько 9 години, – пишуть Волинські новини.
За повідомленням видання, автомобілі не розминулися на вулиці Єршова, зокрема біля ТЦ «Глобус». Там легковик BYD в’їхав у мікроавтобус Mercedes Sprinter.
На місці події працює патрульна поліція.
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