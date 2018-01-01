Аварія у Луцьку: легковик зіткнувся з мікроавтобусом. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 15 березня, близько 9 години, – пишуть



За повідомленням видання, автомобілі не розминулися на вулиці Єршова, зокрема біля ТЦ «Глобус». Там легковик BYD в’їхав у мікроавтобус Mercedes Sprinter.



На місці події працює патрульна поліція.







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