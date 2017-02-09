«ПриватБанк» відновить «теплі» кредити протягом двох тижнів*
Сьогодні, 18:10
Кредитування населення в рамках державної програми енергоефективності відновиться в «ПриватБанку» протягом найближчих двох тижнів.
«У 2018 порівняно з минулим роком буде втричі збільшено фінансову підтримку для ОСББ та ЖБК, – повідомив керівник бізнесу з роботи з торговими підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. – За допомогою «теплих» кредитів українці знову зможуть отримати від держави компенсацію витрат на утеплення осель, придбання негазових котлів, встановлення лічильників на воду або опалення».
Нагадаємо, що в 2017 році ПриватБанк уперше став партнером державної програми та запропонував найнижчі серед банків ставки кредитування – до 18%, без додаткових умов і прихованих комісій.
Фінансування проектів енергоефективності в рамках програми на 2018 рік становитиме 400 млн грн. Очікується, що програмою зможуть скористатися понад 180 000 українських сімей.
Технологія видачі «теплих» кредитів у ПриватБанку дозволяє оформлювати їх через Інтернет без надання паперових документів і довідок. Обрати й купити необхідні енергоефективні товари можна на сайті ПриватМаркету в перевірених постачальників, а оплатити – за допомогою розстрочки з подальшою компенсацією частини кредиту за рахунок держави.
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«У 2018 порівняно з минулим роком буде втричі збільшено фінансову підтримку для ОСББ та ЖБК, – повідомив керівник бізнесу з роботи з торговими підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. – За допомогою «теплих» кредитів українці знову зможуть отримати від держави компенсацію витрат на утеплення осель, придбання негазових котлів, встановлення лічильників на воду або опалення».
Нагадаємо, що в 2017 році ПриватБанк уперше став партнером державної програми та запропонував найнижчі серед банків ставки кредитування – до 18%, без додаткових умов і прихованих комісій.
Фінансування проектів енергоефективності в рамках програми на 2018 рік становитиме 400 млн грн. Очікується, що програмою зможуть скористатися понад 180 000 українських сімей.
Технологія видачі «теплих» кредитів у ПриватБанку дозволяє оформлювати їх через Інтернет без надання паперових документів і довідок. Обрати й купити необхідні енергоефективні товари можна на сайті ПриватМаркету в перевірених постачальників, а оплатити – за допомогою розстрочки з подальшою компенсацією частини кредиту за рахунок держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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