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«ПриватБанк» відновить «теплі» кредити протягом двох тижнів*

«ПриватБанк» відновить «теплі» кредити протягом двох тижнів*
Кредитування населення в рамках державної програми енергоефективності відновиться в «ПриватБанку» протягом найближчих двох тижнів.

«У 2018 порівняно з минулим роком буде втричі збільшено фінансову підтримку для ОСББ та ЖБК, – повідомив керівник бізнесу з роботи з торговими підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. – За допомогою «теплих» кредитів українці знову зможуть отримати від держави компенсацію витрат на утеплення осель, придбання негазових котлів, встановлення лічильників на воду або опалення».

Нагадаємо, що в 2017 році ПриватБанк уперше став партнером державної програми та запропонував найнижчі серед банків ставки кредитування – до 18%, без додаткових умов і прихованих комісій.

Фінансування проектів енергоефективності в рамках програми на 2018 рік становитиме 400 млн грн. Очікується, що програмою зможуть скористатися понад 180 000 українських сімей.

Технологія видачі «теплих» кредитів у ПриватБанку дозволяє оформлювати їх через Інтернет без надання паперових документів і довідок. Обрати й купити необхідні енергоефективні товари можна на сайті ПриватМаркету в перевірених постачальників, а оплатити – за допомогою розстрочки з подальшою компенсацією частини кредиту за рахунок держави.


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Теги: Приват банк, енергозбереження, кредит
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