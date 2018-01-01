У Луцьку чоловік проник в автобус, щоб поспати. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Мешканець Володимира-Волинського проник у автобус у Луцьку, бо хотів спати.
Інцидент трапився в ніч на 15 березня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, екіпаж патрульних отримав виклик, що на бульварі Дружби Народів невідома особа намагається проникнути в автобус. На місці події полісмени обстежили кілька транспортних засобів і в одному з автобусів справді виявили хлопця.
«Ми з’ясували, що чоловікові 19 років, він з Володимира-Волинського. Нам пояснив, що заліз в автобус, бо хотів спати. Факту крадіжки майна зафіксовано не було. Після надання пояснень його відпустили», – розповів інспектор патрульної поліції Волині Олександр.
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Інцидент трапився в ніч на 15 березня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, екіпаж патрульних отримав виклик, що на бульварі Дружби Народів невідома особа намагається проникнути в автобус. На місці події полісмени обстежили кілька транспортних засобів і в одному з автобусів справді виявили хлопця.
«Ми з’ясували, що чоловікові 19 років, він з Володимира-Волинського. Нам пояснив, що заліз в автобус, бо хотів спати. Факту крадіжки майна зафіксовано не було. Після надання пояснень його відпустили», – розповів інспектор патрульної поліції Волині Олександр.
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