У Луцьку чоловік проник в автобус, щоб поспати. ФОТО

Мешканець Володимира-Волинського проник у автобус у Луцьку, бо хотів спати.Інцидент трапився в ніч на 15 березня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, екіпаж патрульних отримав виклик, що на бульварі Дружби Народів невідома особа намагається проникнути в автобус. На місці події полісмени обстежили кілька транспортних засобів і в одному з автобусів справді виявили хлопця.«Ми з’ясували, що чоловікові 19 років, він з Володимира-Волинського. Нам пояснив, що заліз в автобус, бо хотів спати. Факту крадіжки майна зафіксовано не було. Після надання пояснень його відпустили», – розповів інспектор патрульної поліції Волині