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Ковель: виділять кошти з резервного фонду, аби прибрати сміття з вулиць

Ковель: виділять кошти з резервного фонду, аби прибрати сміття з вулиць
У Ковелі, аби подолати «сміттєвий колапс», з резервного фонду виділять 397 тисяч гривень, аби тримати місто у належного санітарному стані.

Про це стало відомо під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.

Мова йшла про врегулювання ситуації з прибирання Ковеля і виділення на це коштів з резервного фонду.

Нагадаємо, що переможець тендеру ТзОВ «К.П. Верес» у визначений законодавством термін відмовився укладати договір на надання відповідних послуг.

Зважаючи на такі обставини, управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства буде змушене провести повторні публічні закупівлі. Ця процедура займе до двох з половиною місяців.

Наразі, аби підтримувати Ковель у належному санітарному стані, уникнути накопичення сміття та надзвичайних ситуацій, вирішили виділити 397 тис. грн. з резервного фонду міського бюджету.

Заступник міського голови Андрій Товстига наголосив, потрібно вживати термінових заходів. Аби навести лад по всьому місту, цих коштів недостатньо. Тому визначено мінімальний обсяг робіт та території, на яких прибирання буде здійснюватися силами РЖКП №1 та №2. Тож комісія змушена буде знову зібратися у квітні, аби прийняти рішення про подальше фінансування робіт.

Нині ведеться підготовка документів до повторного проведення тендеру. Андрій Товстига повідомив, що в його умовах прописані жорсткіші вимоги до учасників.

Крім того, визначено банківські гарантії: у разі непідписання договору переможець торгів сплачує до міського бюджету 5% від загальної вартості закупівлі. Це свого роду штрафні санкції, які можуть бути застосовані до недобросовісного учасника тендеру.

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Теги: Ковель, сміття, комунальники
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