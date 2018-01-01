16 березня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначає депутат Луцької міської ради(на фото).Також день народження 16 березня у начальниці відділу кадрової роботи Волинської ОДА, журналістка, коментатор редакції аналітичних, публіцистичних і просвітницьких програм телеканалу «Нова Волинь»Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.День ангела у цей день святкують Севастян, Михайло та Марфа.16 березня 1976 року відбулася прем’єра вистави «Військова таємниця». Ця дата стала днем народження Волинського обласного театру ляльок.У цей день 1989-го Рада у справах релігій при Раді Міністрів СРСР прийняла постанову «Про дозвіл зареєстрованому релігійному об’єднанню руської православної церкви в с. Черче Камінь-Каширського району Волинської області Української РСР на будівництво молитовної споруди».Про цей факт йдеться у книзі «Волинь на зламі століть». Як зазначається у виданні, це був перший в області за весь повоєнний час випадок, коли нещодавно зареєстрованому православному об’єднанню дозволено будівництво нового типового храму.16 березня 1995 року керівники єпархіями УПЦ КП та УПЦ архієпископи Яків та Ніфонт у присутності голови обласної ради Бориса Клімчука підписали два звернення: до Священних Синодів та єпископату церков, до православних волинян.У зверненнях вони закликають до примирення, припинення церковного розколу та скликання Всеукраїнського православного собору за участю представників Вселенського патріархату, який би мав розглянути питання про об’єднання православних українців, обрати Патріарха та звернутися до православних церков світу з проханням про визнання помісності.Народився Микола Бурачек (1871)Український живописець, письменник, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1941).2011-го – околицями Луцька гуляла ведмедиця. Звір невідомо звідки взявся у селі Брище, чим неабияк налякав місцевих жителів.Ведмедиця півдня бігала між Брищем і селищем Рокині, проте поводилась неагресивно. Декому навіть вдалося її погодувати.Щоб піймати звіра, працівникам Луцького зоопарку довелося викликати з Подільського зоопарку, що у Вінниці, ветеринара зі спеціальним обладнанням. Останньому вдалося без проблем приспати тварину. Ведмедицю поселили у Луцькому зоопарку, де вона мешкає й дотепер.Відбувся незаконний референдум в Криму (2014)16 березня 2014 року в Криму відбувся референдум, на якому було прийнято рішення від'єднатися від України та приєднати півострів до Московії.