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Двоє волинян можуть «сісти» на 3 роки до тюрми за крадіжку лісу

Двоє волинян можуть «сісти» на 3 роки до тюрми за крадіжку лісу
На Волині поліція викрила крадіїв деревини.

Так, у вівторок, 13 березня, в Голобському лісництві Ковельського району невідомі викрали 1,5 кубічних метрів деревини породи сосна, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські згодом встановили особи зловмисників. Крадіям загрожує, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років.

Повідомлення про кримінальне правопорушення до поліції надійшло від співробітника лісництва. За його словами, близько 22 години зловмисники здійснили крадіжку готової продукції деревини на суму понад 1 тисячу гривень.

Правоохоронці оперативно встановили, що злочин скоїли 32-річний та 62-річний жителі Ковельського району. До слова, один із чоловіків вже ніс кримінальну відповідальність за подібний злочин. Викрадену деревину вилучили та повернули лісництву.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Двоє волинян можуть «сісти» на 3 роки до тюрми за крадіжку лісу
Двоє волинян можуть «сісти» на 3 роки до тюрми за крадіжку лісу

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Теги: ліс, крадіжка
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