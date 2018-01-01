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У Раді готують зміни до недолугого «похоронного» закону

У Раді готують зміни до недолугого «похоронного» закону
У Міністерстві внутрішніх справ України запевняють, що знайшли спосіб уникнути так званого "похоронного армагеддону".

Згідно з поправками радикала Лозового, з 15 березня значна частина поховань померлих має відбуватись після судово-медичної експертизи, яку санкціонує суд, а це, з огляду на перевантаженість судів, забиратиме чимало часу, - інформує ТСН.

Без судового дозволу на розтин померлих не прийматимуть морги, тож аби уникнути кризи, поліція, прокуратура та судмедексперти домовились про тимчасову процедуру. У разі, якщо смерть настала з природних причин, похорон дозволятимуть без санкції суду. "Не буде ніякого поховання за рішенням суду. Оцей механізм дослідження дозволить отримати можливість швидко встановлювати причину смерті і, в разі відсутності підстав направлення на судово-медичну експертизу через суд, швидко ховати", - запевнив речник МВС Артем Шевченко.

Тим часом у Верховній Раді терміново готують зміни до недолугого закону. Проте навіть за найсприятливіших умов, поправки Лозового діятимуть принаймні кілька тижнів. "Я думаю, що ці кілька днів будуть дуже швидко врегульовані, тому що президент буде зацікавлений швидше підписати закон. Слідчі на місцях разом із судмедекспертами знайдуть спосіб вирішити це питання", - припустив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Раніше повідомлялося, що починаючи з 15 березня українці не зможуть вільно поховати своїх рідних, бо це стане можливим лише після експертизи, яку, згідно з новацією, має призначити суд. Такого рішення доведеться чекати не менш, як три доби, а через перезавантаженість своє рішення Феміда може надати і пізніше.


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Теги: похорон, закон
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