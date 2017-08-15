Як діють роботодавці-аферисти у Луцьку, - ЗМІ





Наразі їхній офіс знаходиться за адресою вулиця Рівненська, 4 поверх, кабінет 417, - повідомляють Тетяни Здунчук.



«Діють аферисти за простою схемою: клеять оголошення на стовпах і біля під’їздів, або знаходять вас самі через сайти з пошуку роботи. Пропонують прийти на співбесіду, а потім пройти підготовчий курс навчання. Після цього вам «світить» посада керівника, помічника керівника, адміністратора, економіста, офіційне працевлаштування і зарплата, яку ви бажаєте. Заманливо? Однак насправді все виявляється зовсім не так».



«Співбесіди, як правило, призначають на 10:30 або 17:00. Вас запросять до невеликого кабінету зі стільцями і телевізором, на стіні висить папірець з списком працівників, які формують офісну команду з футболу (пізніше вам ще продемонструють грамоти і кубки за участь у спортивних змаганнях). Привітний адміністратор дасть заповнити анкету. В цей час сюди ж приходять інші кандидати і, що цікаво, зустріч їм призначають різні люди. Складається враження, що фірма сформована з одних лише керівників, яким вкрай необхідні помічники. При цьому ні таблички з назвою компанії, ні звичної робочої активності - телефонних переговорів, клієнтів, роботи за компьютером, та й самих так званих керівників ви не помітите».



«Потім вас покличуть на співбесіду, де першим ділом запитають: «Як настрій?». Детально розпитають про попередній досвід, розмито розкажуть про майбутні обов’язки, похваляться походами до боулінг-клубів і футбольними турнірами, зроблять вам комплімент і повідомлять, що кандидатів відбирають у два тури - за співбесідою і після кількох днів стажування. При цьому назва компанії не згадується ні разу, а напрямки її діяльності за останніх два роки оголошувались найрізноманітнішими - і текстиль, і медична продукція, і побутова хімія, і продукти. Перетелефонувати обіцяють з 19:00 до 21:00. Можете не сумніватись - зателефонують обов’язково».



«Стажування призначають на 11:30, попросять взяти із собою зошит, ручку, фото, бейджик, папки для документів або й самі документи. Вам доведеться прослухати пусті лекції, під час яких будуть використані усі прийоми НЛП, а в кінці запропонують поїхати на семінар у інше місто за власний рахунок, купити книгу, папку з інструкцією подальших дій, каталог продукції та вибрати саму продукцію на кругленьку суму. І тільки після цього ви нібито зможете працювати у них на заявленій посаді».



«На цьому можна ставити крапку - здається, схема цілком зрозуміла. Однак поскаржитись вам буде нінащо - з юридичної точки зору все виглядає законно. Лишається лише попередити наївних пошуковувачів роботи».



«Отже, не ведіться і не поспішайте рахувати майбутні прибутки, якщо вам зателефонують з таких номерів:



0993344668, 0505738459, 0958519907, 0509745946, 0937506126, 0506562175, 0730064094, 0665645046, 0958735041, 0951711731, 0668386747, 0501845590, 0686364043, 0638993612, 0993276982, 0684825226, 0505738495, 0954683425, 0964753223, 0972690923, 0668386747, 0994151800, 0504383017, 0509745946, 0961656854, 0668386747, 0506951813, 0673614998, 0664095863, 0957372068, 0957646847, 0966200565, 0972266198, 0678483095, 0991583018, 0678483095, 0982104318, 0509745946, 0662928402, 0668386747, 0509745946, 0961656854, 0678483095, 0991583018, 0956160746, 0965286505, 0509411075, 0664095863, 0663813208, 0509411075, 0982104318, 0935177369, 0974702024».



«Представляються наступним чином: Багненко Анна Петрівна, Осетров Олексій Юрійович, Москалюк Катерина Петрівна, Чагринська Світлана, Наталія Анатоліївна, Рудчік Юрій Степанович, Кучер Марина, Осипчук Олена, Демиденко Олександр Сергійович, Ходунова Альона В`ячеславівна, Ковальчук Андрій, Ткачук Микола Леонідович, Скиданюк, Порва Дмитро олександрович, Карашівська Галина Ярославівна».



«З 2016 року розташовувались за такими адресами у Луцьку:



• Винниченка 14а, 4-й поверх



• вул. Пирогова



• пр.Волі,6 4-й поверх



• вул. Ковельська 22 офіс 403, 4 поверх



• вул. Градний узвіз 2



• Рівненська 48 Діловий центр «Нові горизонти» , 4 пов., 417 кабінет».



«Звісно, і номери телефонів, і прізвища осіб можуть бути іншими. Наразі орієнтуйтесь на останню адресу на вулиці Рівненській і чемно відсилайте їх подалі».



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