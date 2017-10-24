На Волині біля кордону виявили контрабандні сигарети
Сьогодні, 11:35
Понад три тисячі пачок сигарет виявили учора прикордонники біля кордону на Волині та в пункті пропуску на кордоні з Польщею.
Так, прикордонним нарядом Луцького загону під час патрулювання державного кордону виявлено невідомі пакунки, - інформує Держприкордонслужба України.
В них знаходилось майже 300 блоків сигарет без акцизних марок. Близько 3 тисяч пачок сигарет доставлено у відділ «Доманове» для передачі працівникам ДФС.
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Так, прикордонним нарядом Луцького загону під час патрулювання державного кордону виявлено невідомі пакунки, - інформує Держприкордонслужба України.
В них знаходилось майже 300 блоків сигарет без акцизних марок. Близько 3 тисяч пачок сигарет доставлено у відділ «Доманове» для передачі працівникам ДФС.
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