Куди піти у вихідні в Луцьку: 16-18 березня





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П’ятниця, 16 березня



Подія: турнір з міні-футболу серед правоохоронних органів області

Місце: спорткомплекс Військового обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні (вул. Стрілецька, 6)

Початок: 10:00

Що обіцяють: З нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України відбудеться турнір з міні-футболу, у якому візьмуть участь команди Управління СБУ, прокуратури, ГУ Національної поліції, Патрульної поліції Луцька, Управління ДСНС, Управління Держспецзв’язку, Луцького прикордонного загону, Управління ДФС, Волинської митниці ДФС, Управління поліції охорони та національної гвардії.



Подія: показові танцювальні виступи учасників школи брейк-дансу «IRON CIТY»

Місце: клуб «Сучасник»

Початок: 16:30



Подія: «English Speaking Club»

Тип заходу: англомовна зустріч

Місце: Градний узвіз, 5

Початок: 17:00

Що обіцяють: заняття англомовного клубу, яке відбувається у Молодіжному центрі Волині. Організовує зустріч – Алісон Стонер, волонтерка Корпусу Миру. Цей клуб призначений для людей різного віку, які мають базовий / середній рівень розмовної англійської мови та бажають практикувати свою англійську. Під час занять у англомовному клубі учасники грають у ігри, спілкуються англійською та обговорюють новини, події та весело проводять час. Щоб потрапити на зустрічя, треба



Подія: «Аншлаг любові»

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Сумна комедія (вистава йде без антракту)



Подія: «Ба Цзи-східна астрологія»

Тип заходу: семінар

Місце: Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку

Початок: 18:00

Що обіцяють: Ба Цзи - система знань, що базується на древніх знаннях про людину, його місце в світі, щасливу гармонійну життя на планеті Земля.

Ми народжуємося з певними завданнями, поставленими Всесвітом , і ці завдання вбудовані в момент нашого народження в енергетичну карту.

На семінарі ви дізнаєтесь :

- як побудувати енергетичну карту;

- основні базові знання для вивчення енергетичного балансу;

- 5 основних елементів, їх характеристика;

- дізнаєтесь, яким елементом є ви;

- і багато - багато іншого, що допоможе подивитися на події власного життя в іншому ракурсі.





Подія: «Together»

Тип заходу: концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 19:30

Що обіцяють: в рамках туру з концертною програмою «Together» відбудеться концерт найяскравішого неокласичного композитора та піаніста України Єгора Грушина в дуеті із Роксоланою Грушиною (віолончель).



За 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6 вітчизняних фільмів.



«Ми назвали цей тур «Together», як свою одноіменну композицію, що є однією з найулюбленіших, як для наших слухачів, так і для нас самих. І, оскільки, ми є партнерами не лише в творчості, а й в особистому житті, на концерті можна буде відчути підтримку й протиставлення жіночого і чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного та мелодійного. Ми плануємо показати як милозвучно поєднуються і доповнюють одне одного королівське звучання роялю та оксамитовий тембр віолончелі…» - кажуть організтори.







Подія: концерт гурту «Тінь сонця»

Місце: «ЛучеSk-паб»

Початок: 20:00

Що обіцяють: живий звук



Подія: «Ритмотека»

Тип заходу: дискотека

Місце: Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)

Що обіцяють: танці під музику диско та хіти в інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.







Субота, 17 березня



Подія: творчий звіт учнів та викладачів Луцької музичної школи № 2

Місце: Палац культури міста Луцька

Початок: 15:00







Подія: «Любов до скону»

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: комедія на дві дії



Подія: концерт триб'ют-гурту «The Beatles»

Місце: «ЛучеSk-паб»

Початок: 20:00

Що обіцяють: живий звук



Подія: нічний кіноперегляд від «Lutsk night cinema»

Місце: проспект Президента Грушевського, 1

Початок: 20:00

Що обіцяють: перегляд фільмів «Хокінг», «Термінал», «Незламний», «Виклик», «Змінюючи реальність». Вхід за попередньою







Подія: «Patrick's Day»

Тип заходу: вечірка

Місце: George's Club

Початок: 21:00

Що обіцяють: виступ DJ CARAT, знижки на OLD SCOTCH WHISKY «BELL'S»







Подія: День святого Патрика

Тип заходу: вечірка

Місце: Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)

Початок: 21:30

Що обіцяють: вечірка за участю хлопців з креативної групи «BaRak». Будуть пивні і не тільки забави і танці.







Неділя, 18 березня



Подія: «Стережися Лева»

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка

Початок: 12:00

Що обіцяють: музична казка на дві дії



Подія: «Солом’яний бичок»

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: вистава для дітей з трьох років тривалістю 65 хвилин, з антрактом



Подія: «У пошуках неба»

Тип заходу: презентація книги

Місце: Клуб «Патріот Батьківщини»

Початок: 16:00

Що обіцяють: презентують збірку поезій Ольги Антош «У пошуках неба»







Подія: «Діти Шерлока»

Тип заходу: велике квест-шоу юних детективів

Місце: Адреналін Сіті

Початок: 16:00

Що обіцяють: Академія пізнання та розвитку «Робологікум» зарпошує всіх допитливих та кмітливих дітей на велике квест-шоу юних детективів «Діти Шерлока». На вас чекають : детективна пригода по «Шерлок Гномсу», цікаві квести, конкурси та розваги.







Подія: «Івонна»

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський обласний академічний театр ляльок

Початок: 17:00

Що обіцяють: театр «ГаРмИдЕр» зіграє трагікомедію «Івонна» Вітольда Гомбровича. Це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою (себто брехливою) милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.







Подія: «Химерна Мессаліна»

Тип заходу: вистава

Місце: Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: містично-еротична трагедія на дві дії



Подія: концерт «Бумбоксу»

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 19:00

Що обіцяють: концерт у рамках туру, присвяченого виходу ЕР «Голий король». Всього в міні-альбом увійшло шість пісень: «Колишня», «Голий Король», «Вболівальник», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо», а також акустична версія пісні «Люди» в якості бонус-треку.







Подія: концерт гурту «Цвях»

Місце: Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)

Початок: 21:30

Що обіцяють: виконання авторського матеріалу гурту у стилі рок, панк, ска. «Тексти їх пісень експресивні та дають слухачеві підґрунтя для роздумів про сенс буття і життєві цінності. «Цвях» за допомогою своєї музики прагне нагадати українцям про їхнє походження, рідну домівку та стародавню культуру. Музиканти обіцяють презентувати кілька нових пісень. Море позитиву, пива та драйву гарантовано!» - кажуть організатори.







16-18 березня. КІНО



Фільм: «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт»

Жанр: бойовик, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00

Про що фільм? Лара Крофт відправляється в свою першу експедицію, щоб завершити розпочате батьком археологічне дослідження і розкрити античні секрети, які в свою чергу допоможуть очистити її ім'я. Їй належить боротися за виживання на схибленому від культу острові, застосовуючи всю свою вправність, силу і зброю.







Фільм: «Шерлок Гномс»

Жанр: мультфільм, фентезі, мелодрама, комедія, детектив, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10; 12:50; 14:40; 16:30; 18:20; 20:05

Про що фільм? Головні герої мультфільму – добре знайомі юним глядачам Гномео і Джульєтта. Це два садових гноми. Людям тільки здається, що ці милі фігурки – нерухомі. Насправді ж, тільки но люди відводять погляд, у середовищі садових фігур починає вирувати життя. Солодка парочка закоханих гномів потрапляє на затишне подвір’я у Лондоні. Їхньому безтурботному життю приходить кінець, коли у місті несподівано починають зникати гноми. Не обійшла стороною біда і їхнє подвір’я – усі сусіди десь поділися поки Гномео та Джульєти не було вдома. Єдина надія на порятунок спільноти гномів – Шерлок Гномс, уславлений детектив, якому під силу розплутати будь-який злочин.



Мультфільм «Шерлок Гномс» є продовженням історії садових гномів Гномео і Джульєтти.







Фільм: «Викрадена принцеса»

Жанр: анімація, комедія, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 11:40; 13:30; 15:20; 17:10

Про що фільм? Ця дивовижна історія трапилась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за викраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію.







Фільм: «Складки часу»

Жанр: фантастика, фентезі, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 11:00; 13:15; 15:30; 19:00; 21:10

Про що фільм? У центрі сюжету перебуває молода Мег Муррі, батько якої безслідно зник під час наукового експерименту. Після низки таємничих подій вона відправляється на його пошуки разом з однокласником і молодшим кузеном. Їх чекають подорожі в часі і знайомство з дивними світами.







Фільм: «Земля привидів»

Жанр: жахи

Місце: «Premier City»

Початок: 22:10

Про що фільм? Бет повертається у рідні місця, де багато років тому з її родиною сталася страшна трагедія.У старому особняку на неї чекають мати й сестра, схиблена на привидах, чия одержимість злими духами — не що інше, як відголосок жахливого інциденту, що перетворив життя на параноїдальний кошмар. У будинку починають відбуватися дивні події, пояснити які Бет не в змозі…







Фільм: «Червоний горобець»

Жанр: трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 21:50

Про що фільм? «Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Домініку Єгорову (Дженніфер Лоуренс) проти її волі вербують до російської секретної служби у якості «горобця» - професйної звабниці. Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але прагне зберегти почуття власної гідності під час проходження цього принизливого вишколу. Перетворившись на знаряддя несправедливої системи, вона стає одним з найцінніших агентів секретної програми. Її першою ціллю є Нат Неш (Джоел Едгертон), офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських «кротів» до російської розвідки. Між двома молодими людьми зав’язуються складні стосунки - переплетіння взаємного потягу та омани, які ставлять під загрозу їхню кар’єру, світогляд та безпеку обох держав. Фільм знято за романом колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза «Червоний горобець». Чергова поява Дженніфер Лоуренс у фільмі режисера Френсіса Лоуренса (після «Голодних Ігор»).







Фільм: «Шукайте жінку»

Жанр: комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 20:20

Про що фільм? Парижани Арман і Лейла пристрасно закохані одне в одного. Це стає проблемою, коли з Ємену повертається суворий старший брат Лейли Махмуд, який несподівано вдарився у релігію. Щоб покласти край «гріховному» способу життя Лейли, Махмуд не дає їй бачитися з хлопцем. Але Арман не збирається здаватися. Щоб зустрічатися з коханою, не привертаючи увагу брата, він приходить до них у будинок під виглядом смиренної Шахерезади, з ніг до голови загорнутої у чадру. Загадкова скромниця не може не сподобатися Махмуду...







Фільм: «Усі гроші світу»

Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив

Місце: «Premier City»

Початок: 17:45

Про що фільм? Історія одного з найгучніших скандалів 20 століття. У Римі злочинці в масках викрадають онука Жана Пола Ґетті - найбагатшої людини світу, відомого своєю маніакальною скупістю. До загального шоку, Ґетті відмовляється платити викуп, незважаючи на всі благання Ґейл, матері дитини, якій ніякі багатства не замінять сина. Час спливає, вимоги бандитів стають дедалі жорсткішими, і єдиною надією на порятунок підлітка стає Флетчер Чейс, таємничий співробітник служби безпеки самого Ґетті.







Фільм: «Сотка»

Жанр: комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 10:50

Про що фільм? До рук звичайного працівника супермаркету потрапляє незвичайний піджак, в кишені якого не закінчуються стодоларові купюри. Його життя стає яскравішим за новорічний салют: ресторани, тусівки, дорогі авто і… навіть зустріч з першим коханням. Але «шара» триватиме недовго, бо на піджак вже полюють його справжні господарі – серйозні хлопці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних у Луцьку постійно відбувається багато заходів, які можна відвідати з коханими, друзями або родиною, аби повеселитись, дізнатись щось нове та просто відпочити.підготувало для вас підбірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.спорткомплекс Військового обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні (вул. Стрілецька, 6)10:00З нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України відбудеться турнір з міні-футболу, у якому візьмуть участь команди Управління СБУ, прокуратури, ГУ Національної поліції, Патрульної поліції Луцька, Управління ДСНС, Управління Держспецзв’язку, Луцького прикордонного загону, Управління ДФС, Волинської митниці ДФС, Управління поліції охорони та національної гвардії.клуб «Сучасник»16:30англомовна зустрічГрадний узвіз, 517:00заняття англомовного клубу, яке відбувається у Молодіжному центрі Волині. Організовує зустріч –, волонтерка Корпусу Миру. Цей клуб призначений для людей різного віку, які мають базовий / середній рівень розмовної англійської мови та бажають практикувати свою англійську. Під час занять у англомовному клубі учасники грають у ігри, спілкуються англійською та обговорюють новини, події та весело проводять час. Щоб потрапити на зустрічя, треба зареєструватись виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00Сумна комедія (вистава йде без антракту)семінарInnerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку18:00Ба Цзи - система знань, що базується на древніх знаннях про людину, його місце в світі, щасливу гармонійну життя на планеті Земля.Ми народжуємося з певними завданнями, поставленими Всесвітом , і ці завдання вбудовані в момент нашого народження в енергетичну карту.На семінарі ви дізнаєтесь :- як побудувати енергетичну карту;- основні базові знання для вивчення енергетичного балансу;- 5 основних елементів, їх характеристика;- дізнаєтесь, яким елементом є ви;- і багато - багато іншого, що допоможе подивитися на події власного життя в іншому ракурсі.концертПалац культури міста Луцька19:30в рамках туру з концертною програмою «Together» відбудеться концерт найяскравішого неокласичного композитора та піаніста України Єгора Грушина в дуеті із Роксоланою Грушиною (віолончель).За 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6 вітчизняних фільмів.«Ми назвали цей тур «Together», як свою одноіменну композицію, що є однією з найулюбленіших, як для наших слухачів, так і для нас самих. І, оскільки, ми є партнерами не лише в творчості, а й в особистому житті, на концерті можна буде відчути підтримку й протиставлення жіночого і чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного та мелодійного. Ми плануємо показати як милозвучно поєднуються і доповнюють одне одного королівське звучання роялю та оксамитовий тембр віолончелі…» - кажуть організтори.«ЛучеSk-паб»20:00живий звукдискотекаПивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)танці під музику диско та хіти в інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін.Палац культури міста Луцька15:00виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00комедія на дві дії«ЛучеSk-паб»20:00живий звукнічний кіноперегляд від «Lutsk night cinema»проспект Президента Грушевського, 120:00перегляд фільмів «Хокінг», «Термінал», «Незламний», «Виклик», «Змінюючи реальність». Вхід за попередньою реєстрацією вечіркаGeorge's Club21:00виступ DJ CARAT, знижки на OLD SCOTCH WHISKY «BELL'S»вечіркаПивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)21:30вечірка за участю хлопців з креативної групи «BaRak». Будуть пивні і не тільки забави і танці.виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка12:00музична казка на дві діївиставаВолинський академічний обласний театр ляльок12:00вистава для дітей з трьох років тривалістю 65 хвилин, з антрактомпрезентація книгиКлуб «Патріот Батьківщини»16:00презентують збірку поезій«У пошуках неба»велике квест-шоу юних детективівАдреналін Сіті16:00Академія пізнання та розвитку «Робологікум» зарпошує всіх допитливих та кмітливих дітей на велике квест-шоу юних детективів «Діти Шерлока». На вас чекають : детективна пригода по «Шерлок Гномсу», цікаві квести, конкурси та розваги.виставаВолинський обласний академічний театр ляльок17:00театр «ГаРмИдЕр» зіграє трагікомедію «Івонна» Вітольда Гомбровича. Це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою (себто брехливою) милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.виставаВолинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка18:00містично-еротична трагедія на дві діїРЦ «Промінь»19:00концерт у рамках туру, присвяченого виходу ЕР «Голий король». Всього в міні-альбом увійшло шість пісень: «Колишня», «Голий Король», «Вболівальник», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо», а також акустична версія пісні «Люди» в якості бонус-треку.Пивний клуб «Оболонь» («Кораблик»)21:30виконання авторського матеріалу гурту у стилі рок, панк, ска. «Тексти їх пісень експресивні та дають слухачеві підґрунтя для роздумів про сенс буття і життєві цінності. «Цвях» за допомогою своєї музики прагне нагадати українцям про їхнє походження, рідну домівку та стародавню культуру. Музиканти обіцяють презентувати кілька нових пісень. Море позитиву, пива та драйву гарантовано!» - кажуть організатори.бойовик, пригоди«Premier City»12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00Лара Крофт відправляється в свою першу експедицію, щоб завершити розпочате батьком археологічне дослідження і розкрити античні секрети, які в свою чергу допоможуть очистити її ім'я. Їй належить боротися за виживання на схибленому від культу острові, застосовуючи всю свою вправність, силу і зброю.мультфільм, фентезі, мелодрама, комедія, детектив, сімейний«Premier City»10:10; 12:50; 14:40; 16:30; 18:20; 20:05Головні герої мультфільму – добре знайомі юним глядачам Гномео і Джульєтта. Це два садових гноми. Людям тільки здається, що ці милі фігурки – нерухомі. Насправді ж, тільки но люди відводять погляд, у середовищі садових фігур починає вирувати життя. Солодка парочка закоханих гномів потрапляє на затишне подвір’я у Лондоні. Їхньому безтурботному життю приходить кінець, коли у місті несподівано починають зникати гноми. Не обійшла стороною біда і їхнє подвір’я – усі сусіди десь поділися поки Гномео та Джульєти не було вдома. Єдина надія на порятунок спільноти гномів – Шерлок Гномс, уславлений детектив, якому під силу розплутати будь-який злочин.Мультфільм «Шерлок Гномс» є продовженням історії садових гномів Гномео і Джульєтти.анімація, комедія, пригоди«Premier City»11:40; 13:30; 15:20; 17:10Ця дивовижна історія трапилась у чарівному місті Києві – за часів відважних воїнів, прекрасних принцес і могутніх чаклунів. Мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Не роздумуючи, Руслан рушив у погоню за викраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжня любов – сильніша за магію.фантастика, фентезі, пригоди, сімейний«Premier City»11:00; 13:15; 15:30; 19:00; 21:10У центрі сюжету перебуває молода Мег Муррі, батько якої безслідно зник під час наукового експерименту. Після низки таємничих подій вона відправляється на його пошуки разом з однокласником і молодшим кузеном. Їх чекають подорожі в часі і знайомство з дивними світами.жахи«Premier City»22:10Бет повертається у рідні місця, де багато років тому з її родиною сталася страшна трагедія.У старому особняку на неї чекають мати й сестра, схиблена на привидах, чия одержимість злими духами — не що інше, як відголосок жахливого інциденту, що перетворив життя на параноїдальний кошмар. У будинку починають відбуватися дивні події, пояснити які Бет не в змозі…трилер«Premier City»21:50«Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Домініку Єгорову (Дженніфер Лоуренс) проти її волі вербують до російської секретної служби у якості «горобця» - професйної звабниці. Домініка вчиться використовувати своє тіло в якості зброї, але прагне зберегти почуття власної гідності під час проходження цього принизливого вишколу. Перетворившись на знаряддя несправедливої системи, вона стає одним з найцінніших агентів секретної програми. Її першою ціллю є Нат Неш (Джоел Едгертон), офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських «кротів» до російської розвідки. Між двома молодими людьми зав’язуються складні стосунки - переплетіння взаємного потягу та омани, які ставлять під загрозу їхню кар’єру, світогляд та безпеку обох держав. Фільм знято за романом колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза «Червоний горобець». Чергова поява Дженніфер Лоуренс у фільмі режисера Френсіса Лоуренса (після «Голодних Ігор»).комедія«Premier City»20:20Парижани Арман і Лейла пристрасно закохані одне в одного. Це стає проблемою, коли з Ємену повертається суворий старший брат Лейли Махмуд, який несподівано вдарився у релігію. Щоб покласти край «гріховному» способу життя Лейли, Махмуд не дає їй бачитися з хлопцем. Але Арман не збирається здаватися. Щоб зустрічатися з коханою, не привертаючи увагу брата, він приходить до них у будинок під виглядом смиренної Шахерезади, з ніг до голови загорнутої у чадру. Загадкова скромниця не може не сподобатися Махмуду...трилер, драма, кримінал, детектив«Premier City»17:45Історія одного з найгучніших скандалів 20 століття. У Римі злочинці в масках викрадають онука Жана Пола Ґетті - найбагатшої людини світу, відомого своєю маніакальною скупістю. До загального шоку, Ґетті відмовляється платити викуп, незважаючи на всі благання Ґейл, матері дитини, якій ніякі багатства не замінять сина. Час спливає, вимоги бандитів стають дедалі жорсткішими, і єдиною надією на порятунок підлітка стає Флетчер Чейс, таємничий співробітник служби безпеки самого Ґетті.комедія«Premier City»10:50До рук звичайного працівника супермаркету потрапляє незвичайний піджак, в кишені якого не закінчуються стодоларові купюри. Його життя стає яскравішим за новорічний салют: ресторани, тусівки, дорогі авто і… навіть зустріч з першим коханням. Але «шара» триватиме недовго, бо на піджак вже полюють його справжні господарі – серйозні хлопці.

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