Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Сьогодні, 11:45
На початку тижня в Луцьку з'явилися плакати з фотографіями депутатів міськради, які голосували за передачу землі скандальній фірмі «Житловий квартал», пов'язаній з обранцями громади Сергієм Булою та Костянтином Петрочуком.
Плакати з’явилися на дошках оголошень під’їздів житлових будинків та в інших місцях. На великому плакаті - світлини 23-х депутатів та вказано. до якої партії чи фракції вони належать.
Назва плакату: «Ми вкрали землю у лучан». Також на ньому вказали цифру 20 мільйонів гривень.
Вашій увазі підбірка коментарів лучан щодо плакатів з Facebook:
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ФІРМУ "ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ" ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ДЕПУТАТАМИ СЕРГІЄМ БУЛОЮ ТА КОСТЯНТИНОМ ПЕТРОЧУКОМ
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Плакати з’явилися на дошках оголошень під’їздів житлових будинків та в інших місцях. На великому плакаті - світлини 23-х депутатів та вказано. до якої партії чи фракції вони належать.
Назва плакату: «Ми вкрали землю у лучан». Також на ньому вказали цифру 20 мільйонів гривень.
Вашій увазі підбірка коментарів лучан щодо плакатів з Facebook:
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ФІРМУ "ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ" ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ДЕПУТАТАМИ СЕРГІЄМ БУЛОЮ ТА КОСТЯНТИНОМ ПЕТРОЧУКОМ
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