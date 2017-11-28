Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook

На початку тижня в Луцьку з'явилися плакати з фотографіями депутатів міськради, які голосували за передачу землі скандальній фірмі «Житловий квартал», пов'язаній з обранцями громадитаПлакати з’явилися на дошках оголошень під’їздів житлових будинків та в інших місцях. На великому плакаті - світлини 23-х депутатів та вказано. до якої партії чи фракції вони належать.Назва плакату: «Ми вкрали землю у лучан». Також на ньому вказали цифру 20 мільйонів гривень.Вашій увазі підбірка коментарів лучан щодо плакатів з Facebook: