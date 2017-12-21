«Бандерштат-2018»: анонсували першого учасника головної сцени
Сьогодні, 12:09
Організатори «Бандерштату-2018» розпочали анонс учасників фестивалю.
Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
«Друзі, нарешті розпочинаємо анонсування учасників «Бандерштату-2018!» Вперше на Бандерштаті – Друга Ріка - Druga Rika – учасники головної сцени фестивалю», – йдеться в дописі.
Придбати квитки можна за посиланнями:
https://kasa.in.ua/banderstat
https://concert.ua/uk/eventpage/bandershtat
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Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
«Друзі, нарешті розпочинаємо анонсування учасників «Бандерштату-2018!» Вперше на Бандерштаті – Друга Ріка - Druga Rika – учасники головної сцени фестивалю», – йдеться в дописі.
Придбати квитки можна за посиланнями:
https://kasa.in.ua/banderstat
https://concert.ua/uk/eventpage/bandershtat
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