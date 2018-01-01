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На Прикарпатті від вибуху снаряду загинув молодий чоловік

На Прикарпатті від вибуху снаряду загинув молодий чоловік
На Прикарпатті, в селі Маркова Богородчанського району, під час зварювальних робіт загинув 23-річний чоловік.

Про це інформує департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише Сьогодні.

"Встановлено, що у дворі свого знайомого місцевий житель проводив зварювальні роботи з артилерійським снарядом. Несподівано снаряд здетонував і розірвався", – йдеться у повідомлені.

В результаті хлопець отримав несумісні з життям тілесні ушкодження і помер на місці. Також незначні травми отримав 25-річний власник домогосподарства, де сталася надзвичайна подія. Від госпіталізації він відмовився.

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Теги: вибух, Прикарпаття
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