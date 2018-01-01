На Прикарпатті від вибуху снаряду загинув молодий чоловік





Про це інформує департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише



"Встановлено, що у дворі свого знайомого місцевий житель проводив зварювальні роботи з артилерійським снарядом. Несподівано снаряд здетонував і розірвався", – йдеться у повідомлені.



В результаті хлопець отримав несумісні з життям тілесні ушкодження і помер на місці. Також незначні травми отримав 25-річний власник домогосподарства, де сталася надзвичайна подія. Від госпіталізації він відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Прикарпатті, в селі Маркова Богородчанського району, під час зварювальних робіт загинув 23-річний чоловік.Про це інформує департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише Сьогодні "Встановлено, що у дворі свого знайомого місцевий житель проводив зварювальні роботи з артилерійським снарядом. Несподівано снаряд здетонував і розірвався", – йдеться у повідомлені.В результаті хлопець отримав несумісні з життям тілесні ушкодження і помер на місці. Також незначні травми отримав 25-річний власник домогосподарства, де сталася надзвичайна подія. Від госпіталізації він відмовився.

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