На Прикарпатті від вибуху снаряду загинув молодий чоловік
Сьогодні, 13:17
На Прикарпатті, в селі Маркова Богородчанського району, під час зварювальних робіт загинув 23-річний чоловік.
Про це інформує департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише Сьогодні.
"Встановлено, що у дворі свого знайомого місцевий житель проводив зварювальні роботи з артилерійським снарядом. Несподівано снаряд здетонував і розірвався", – йдеться у повідомлені.
В результаті хлопець отримав несумісні з життям тілесні ушкодження і помер на місці. Також незначні травми отримав 25-річний власник домогосподарства, де сталася надзвичайна подія. Від госпіталізації він відмовився.
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Про це інформує департамент цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, - пише Сьогодні.
"Встановлено, що у дворі свого знайомого місцевий житель проводив зварювальні роботи з артилерійським снарядом. Несподівано снаряд здетонував і розірвався", – йдеться у повідомлені.
В результаті хлопець отримав несумісні з життям тілесні ушкодження і помер на місці. Також незначні травми отримав 25-річний власник домогосподарства, де сталася надзвичайна подія. Від госпіталізації він відмовився.
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