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Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт

Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Експерт ГО «Центр розвитку урядування» Сергій Григоренко нагадав, як «укропівська» влада обіцяла не піднімати тариф на проїзд, але намагається вчинити протилежне.

Про це йшлося 15 березня під час прес-конференції «Підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Луцька: необхідність чи некомпетентність і зловживання владою?».

Сергій Григоренко порівняв новину за 5 квітня 2017 року, де Ігор Поліщук обіцяв, що ціни на проїзд у маршрутках підніматись не будуть, та інтерв’ю з Григорієм Пустовітом для ІА «Конкурент», де той анонсує підняття цін. Пустовіт казав, що це питання обговорюється з жовтня.

«У мене була загадка, хто брехав: Поліщук чи Пустовіт? Поліщук збрехав тричі», – сказав Григоренко. Мовляв, перший раз брехав, коли сказав, що тариф 4 гривні необґрунтований. Другий раз – коли обіцяв, що протягом двох тижнів вернуться до попереднього тарифу у 3 гривні, а третій раз, коли міська рада вирішила підняти тариф до 5 гривень.

«Ігор Поліщук постійно бреше лучанам про тариф», – додав експерт. Він також пояснив, що команда Миколи Романюка хотіла запровадити валідатори у тролейбусах для того, щоб контролювати потік фінансів.

За словами Григоренка, після того, як почали застосовувати валідатори, денний виторг збільшився на 11-16 тисяч гривень. Тож після того, як їх забрали, фактично щомісяця 5 млн грн. лучан розкрадаються.

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Теги: Ігор Поліщук, Сергій Григоренко, тарифи, транспорт
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Коментарі 1
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А чого ще чекати від людей Палиці?
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