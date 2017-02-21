Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт

Експерт ГО «Центр розвитку урядування»нагадав, як «укропівська» влада обіцяла не піднімати тариф на проїзд, але намагається вчинити протилежне.Про це йшлося 15 березня під час прес-конференції «Підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Луцька: необхідність чи некомпетентність і зловживання владою?».Сергій Григоренко порівняв новину за 5 квітня 2017 року, деобіцяв, що ціни на проїзд у маршрутках підніматись не будуть, та інтерв’ю здля ІА «Конкурент», де той анонсує підняття цін. Пустовіт казав, що це питання обговорюється з жовтня.«У мене була загадка, хто брехав: Поліщук чи Пустовіт? Поліщук збрехав тричі», – сказав Григоренко. Мовляв, перший раз брехав, коли сказав, що тариф 4 гривні необґрунтований. Другий раз – коли обіцяв, що протягом двох тижнів вернуться до попереднього тарифу у 3 гривні, а третій раз, коли міська рада вирішила підняти тариф до 5 гривень.«Ігор Поліщук постійно бреше лучанам про тариф», – додав експерт. Він також пояснив, що командахотіла запровадити валідатори у тролейбусах для того, щоб контролювати потік фінансів.За словами Григоренка, після того, як почали застосовувати валідатори, денний виторг збільшився на 11-16 тисяч гривень. Тож після того, як їх забрали, фактично щомісяця 5 млн грн. лучан розкрадаються.