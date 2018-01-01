Крали нафту з нафтопроводів: на Волині викрили озброєну групу злочинців. ФОТО
Сьогодні, 12:42
Волинські правоохоронці викрили організовану озброєну групу, до складу якої входило близько 25 осіб, що спеціалізувались на крадіжках нафтопродуктів у особливо великих розмірах на території Волинської та Львівської областей.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
«Використовуючи у якості засобів та знарядь вчинення злочинів високовартісну спецтехніку та обладнання, численний транспорт, засоби зв'язку, спеціально пристосовані приміщення, правопорушники здійснили несанкціоноване втручання, так звану «врізку», у магістральний нафтопровід компанії «Прикарпатзахідтранс», звідки упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитки на загальну суму 4 млн. 140 тис. грн.», – інформують у прокуратурі.
Успішно вчинивши цю крадіжку, 14 березня 2018 року група розширила свою діяльність на Львівську область. Там злочинці здійснили «врізку» у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів «Дружба». На цьому етапі діяльність групи припинили.
Загалом до операції із викриття правопорушників упродовж 14-15 березня одночасно залучили 120 правоохоронців – прокурорів, оперативників та слідчих, провели 42 обшуки, виявили та вилучили 3 одиниці зброї, у тому числі автомат та кулемет, викрадене пальне в об'ємі 60 тонн, готівку, коштовності, затримано 15 осіб.
Попередньо дії зловмисників кваліфіковані як вчинені організованою групою крадіжки в особливо великих розмірах та пошкодження магістральних нафтопроводів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 КК України). Тривають невідкладні слідчі дії.
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Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
«Використовуючи у якості засобів та знарядь вчинення злочинів високовартісну спецтехніку та обладнання, численний транспорт, засоби зв'язку, спеціально пристосовані приміщення, правопорушники здійснили несанкціоноване втручання, так звану «врізку», у магістральний нафтопровід компанії «Прикарпатзахідтранс», звідки упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитки на загальну суму 4 млн. 140 тис. грн.», – інформують у прокуратурі.
Успішно вчинивши цю крадіжку, 14 березня 2018 року група розширила свою діяльність на Львівську область. Там злочинці здійснили «врізку» у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів «Дружба». На цьому етапі діяльність групи припинили.
Загалом до операції із викриття правопорушників упродовж 14-15 березня одночасно залучили 120 правоохоронців – прокурорів, оперативників та слідчих, провели 42 обшуки, виявили та вилучили 3 одиниці зброї, у тому числі автомат та кулемет, викрадене пальне в об'ємі 60 тонн, готівку, коштовності, затримано 15 осіб.
Попередньо дії зловмисників кваліфіковані як вчинені організованою групою крадіжки в особливо великих розмірах та пошкодження магістральних нафтопроводів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 КК України). Тривають невідкладні слідчі дії.
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