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Крали нафту з нафтопроводів: на Волині викрили озброєну групу злочинців. ФОТО

Крали нафту з нафтопроводів: на Волині викрили озброєну групу злочинців. ФОТО
Волинські правоохоронці викрили організовану озброєну групу, до складу якої входило близько 25 осіб, що спеціалізувались на крадіжках нафтопродуктів у особливо великих розмірах на території Волинської та Львівської областей.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.

«Використовуючи у якості засобів та знарядь вчинення злочинів високовартісну спецтехніку та обладнання, численний транспорт, засоби зв'язку, спеціально пристосовані приміщення, правопорушники здійснили несанкціоноване втручання, так звану «врізку», у магістральний нафтопровід компанії «Прикарпатзахідтранс», звідки упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитки на загальну суму 4 млн. 140 тис. грн.», – інформують у прокуратурі.

Успішно вчинивши цю крадіжку, 14 березня 2018 року група розширила свою діяльність на Львівську область. Там злочинці здійснили «врізку» у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів «Дружба». На цьому етапі діяльність групи припинили.

Загалом до операції із викриття правопорушників упродовж 14-15 березня одночасно залучили 120 правоохоронців – прокурорів, оперативників та слідчих, провели 42 обшуки, виявили та вилучили 3 одиниці зброї, у тому числі автомат та кулемет, викрадене пальне в об'ємі 60 тонн, готівку, коштовності, затримано 15 осіб.

Попередньо дії зловмисників кваліфіковані як вчинені організованою групою крадіжки в особливо великих розмірах та пошкодження магістральних нафтопроводів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 КК України). Тривають невідкладні слідчі дії.
Крали нафту з нафтопроводів: на Волині викрили озброєну групу злочинців. ФОТО
Крали нафту з нафтопроводів: на Волині викрили озброєну групу злочинців. ФОТО
Крали нафту з нафтопроводів: на Волині викрили озброєну групу злочинців. ФОТО

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Теги: прокуратура
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