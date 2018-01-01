«Кіборги» показали у Конгресі США. Далі - Гаага





Вже цього тижня відбудеться її прем'єра в Гаазі, у Варшаві, в Брюсселі. У планах покази в Канаді, країнах Балтії, Німеччині та Австралії, - повідомляє



Фільм «Кіборги», про долю захисників Донецького аеропорту, 14 березня продемонстрували в Конгресі США. Про це розповів режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв.



«Звичайно, я хвилююся, як колись хвилювався перед прем'єрою фільму в Україні, тому що це перший показ в Сполучених Штатах Америки і в такому знаковому місці як Конгрес США», - зазначив режисер перед показом.



За його словами, 14 березня - це День українського добровольця, що є символічним і важливим для прем'єри цього фільму в США.



«Наша мета - розповісти про те, що там, в Україні, живуть такі ж люди, які хочуть таких же фундаментальних людських цінностей, до чого прагнуть люди по всьому світу - верховенства права, власної гідності, свободи, спроби побудувати таку країну, де будуть мріяти жити наші діти», - розповів Сеїтаблаєв.



Він наголосив, що своєю роботою хотів розповісти про те, що світ зараз є свідком «народження нової української нації».



Стрічка «Кіборги» буде представлена ​​в інших країнах. Вже цього тижня відбудеться її прем'єра в Гаазі, у Варшаві, в Брюсселі.



У планах є також покази в Канаді, країнах Балтії, Німеччині та Австралії.

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