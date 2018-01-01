«Кіборги» показали у Конгресі США. Далі - Гаага
Сьогодні, 12:49
Фільм «Кіборги» показали в Конгресі США. Стрічка також буде представлена в інших країнах.
Вже цього тижня відбудеться її прем'єра в Гаазі, у Варшаві, в Брюсселі. У планах покази в Канаді, країнах Балтії, Німеччині та Австралії, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Укрінформ».
Фільм «Кіборги», про долю захисників Донецького аеропорту, 14 березня продемонстрували в Конгресі США. Про це розповів режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв.
«Звичайно, я хвилююся, як колись хвилювався перед прем'єрою фільму в Україні, тому що це перший показ в Сполучених Штатах Америки і в такому знаковому місці як Конгрес США», - зазначив режисер перед показом.
За його словами, 14 березня - це День українського добровольця, що є символічним і важливим для прем'єри цього фільму в США.
«Наша мета - розповісти про те, що там, в Україні, живуть такі ж люди, які хочуть таких же фундаментальних людських цінностей, до чого прагнуть люди по всьому світу - верховенства права, власної гідності, свободи, спроби побудувати таку країну, де будуть мріяти жити наші діти», - розповів Сеїтаблаєв.
Він наголосив, що своєю роботою хотів розповісти про те, що світ зараз є свідком «народження нової української нації».
Стрічка «Кіборги» буде представлена в інших країнах. Вже цього тижня відбудеться її прем'єра в Гаазі, у Варшаві, в Брюсселі.
У планах є також покази в Канаді, країнах Балтії, Німеччині та Австралії.
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Вже цього тижня відбудеться її прем'єра в Гаазі, у Варшаві, в Брюсселі. У планах покази в Канаді, країнах Балтії, Німеччині та Австралії, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Укрінформ».
Фільм «Кіборги», про долю захисників Донецького аеропорту, 14 березня продемонстрували в Конгресі США. Про це розповів режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв.
«Звичайно, я хвилююся, як колись хвилювався перед прем'єрою фільму в Україні, тому що це перший показ в Сполучених Штатах Америки і в такому знаковому місці як Конгрес США», - зазначив режисер перед показом.
За його словами, 14 березня - це День українського добровольця, що є символічним і важливим для прем'єри цього фільму в США.
«Наша мета - розповісти про те, що там, в Україні, живуть такі ж люди, які хочуть таких же фундаментальних людських цінностей, до чого прагнуть люди по всьому світу - верховенства права, власної гідності, свободи, спроби побудувати таку країну, де будуть мріяти жити наші діти», - розповів Сеїтаблаєв.
Він наголосив, що своєю роботою хотів розповісти про те, що світ зараз є свідком «народження нової української нації».
Стрічка «Кіборги» буде представлена в інших країнах. Вже цього тижня відбудеться її прем'єра в Гаазі, у Варшаві, в Брюсселі.
У планах є також покази в Канаді, країнах Балтії, Німеччині та Австралії.
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