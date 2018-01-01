Вандалізм у дії: волинянин крав деревину на рекреаційному пункті
Сьогодні, 12:54
На Волині затримали чоловіка, який крав деревину.
Інцидент трапився вчора, 14 березня, на одному з рекреаційних пунктів Маневицького району, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.
Так, під час нічного рейду лісівники викрили чоловіка з бензопилою, який зрізав дерева. Лісопорушником виявився житель села Тоболи Камінь-Каширського району.
Варто зазначити, що вказана територія належить до особливо захисних лісових ділянок, які прилягають до автодоріг. Тож завдані збитки не стільки матеріальні, як екологічні.
На місце було викликано працівників поліції. Нині правоохоронцями вивчаються деталі справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вчора, 14 березня, на одному з рекреаційних пунктів Маневицького району, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.
Так, під час нічного рейду лісівники викрили чоловіка з бензопилою, який зрізав дерева. Лісопорушником виявився житель села Тоболи Камінь-Каширського району.
Варто зазначити, що вказана територія належить до особливо захисних лісових ділянок, які прилягають до автодоріг. Тож завдані збитки не стільки матеріальні, як екологічні.
На місце було викликано працівників поліції. Нині правоохоронцями вивчаються деталі справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Покурив канабіс: у Луцьку зловили водія «під наркотою». ФОТО
Сьогодні, 12:54
Вандалізм у дії: волинянин крав деревину на рекреаційному пункті
Сьогодні, 12:54
«Кіборги» показали у Конгресі США. Далі - Гаага
Сьогодні, 12:49
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Сьогодні, 12:31