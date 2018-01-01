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Вандалізм у дії: волинянин крав деревину на рекреаційному пункті

Вандалізм у дії: волинянин крав деревину на рекреаційному пункті
На Волині затримали чоловіка, який крав деревину.

Інцидент трапився вчора, 14 березня, на одному з рекреаційних пунктів Маневицького району, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.

Так, під час нічного рейду лісівники викрили чоловіка з бензопилою, який зрізав дерева. Лісопорушником виявився житель села Тоболи Камінь-Каширського району.

Варто зазначити, що вказана територія належить до особливо захисних лісових ділянок, які прилягають до автодоріг. Тож завдані збитки не стільки матеріальні, як екологічні.

На місце було викликано працівників поліції. Нині правоохоронцями вивчаються деталі справи.

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Теги: вандалізм, чоловік, деревина
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