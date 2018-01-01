Покурив канабіс: у Луцьку зловили водія «під наркотою». ФОТО

26-річного чоловіка у стані наркотичного сп’яніння затримали правоохоронці в Луцьку.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Зокрема водія на Mitsubishi Space Star з ознаками сп’яніння зупинили на вулиці Набережній. Чоловік пояснив інспекторам, що «покурив канабіс перед тим, як сідати за кермо».До того ж, у салоні його автівки і в куртці полісмени виявили чимало подрібненої речовини рослинного походження, схожої на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.