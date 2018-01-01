У РЦ «Промінь» виступатиме Alyosha
Сьогодні, 21:02
У РЦ «Промінь» 22 квітня відбудеться концерт української співачки Alyosha.
Пісні Alyosha знаходяться в гарячій ротації на усіх всеукраїнських радіостанціях та музичних телеканалах. З моменту презентації і по сьогоднішній день трек співачки «Калина» не сходить з лідируючих позицій радіочатів, а відеоробота на сингл потрапила в тренди українського YouTubе та б'є рекорди за кількістю переглядів.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Пісні Alyosha знаходяться в гарячій ротації на усіх всеукраїнських радіостанціях та музичних телеканалах. З моменту презентації і по сьогоднішній день трек співачки «Калина» не сходить з лідируючих позицій радіочатів, а відеоробота на сингл потрапила в тренди українського YouTubе та б'є рекорди за кількістю переглядів.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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