вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У РЦ «Промінь» виступатиме Alyosha

У РЦ «Промінь» виступатиме Alyosha
У РЦ «Промінь» 22 квітня відбудеться концерт української співачки Alyosha.

Пісні Alyosha знаходяться в гарячій ротації на усіх всеукраїнських радіостанціях та музичних телеканалах. З моменту презентації і по сьогоднішній день трек співачки «Калина» не сходить з лідируючих позицій радіочатів, а відеоробота на сингл потрапила в тренди українського YouTubе та б'є рекорди за кількістю переглядів.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Alyosha, концерт, Промінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У школі на Волині діти навчаються у три зміни
Сьогодні, 21:12
У РЦ «Промінь» виступатиме Alyosha
Сьогодні, 21:02
«ПриватБанк» просить користувачів не стати жертвами шахраїв в «Instagram»*
Сьогодні, 20:45
У Латвії під час концерту поліція затримала російських артистів
Сьогодні, 20:16
У Луцьку - смертельна ДТП
Сьогодні, 19:41
Схожі новини
У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort У РЦ «Промінь» - концерт Vivienne Mort
09 березень, 19:04
У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру
06 березень, 21:02
У Латвії під час концерту поліція затримала російських артистів У Латвії під час концерту поліція затримала російських артистів
Сьогодні, 20:16
У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi* У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*
14 березень, 20:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
Сьогодні, 10:09
 2
Волинські лицарі привезли «золото» з європейського турніру
14 березень, 16:38
 2
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
14 березень, 10:18
 2
Введення в оману: у луцькій поліклініці прокоментували заяви про поганий ремонт
Сьогодні, 17:20
 1
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 1
Медіа
відео
1/8