У РЦ «Промінь» виступатиме Alyosha

У РЦ «Промінь» 22 квітня відбудеться концерт української співачки Alyosha.Пісні Alyosha знаходяться в гарячій ротації на усіх всеукраїнських радіостанціях та музичних телеканалах. З моменту презентації і по сьогоднішній день трек співачки «Калина» не сходить з лідируючих позицій радіочатів, а відеоробота на сингл потрапила в тренди українського YouTubе та б'є рекорди за кількістю переглядів.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.