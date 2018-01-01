На Львівщині 8 людей отруїлись тортом, купленим у магазині





Про це інформує



Зазначається, що до поліції 14 березня надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзаклад за допомогою звернулися восьмеро мешканців району.



Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізовано з діагнозом «гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція.



Встановлено, що на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині восьмеро людей отруїлись тортом, сім з них госпіталізували.Про це інформує ГУНП у Львівській області.Зазначається, що до поліції 14 березня надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзаклад за допомогою звернулися восьмеро мешканців району.Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізовано з діагнозом «гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція.Встановлено, що на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

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