На Львівщині 8 людей отруїлись тортом, купленим у магазині
Сьогодні, 13:30
На Львівщині восьмеро людей отруїлись тортом, сім з них госпіталізували.
Про це інформує ГУНП у Львівській області.
Зазначається, що до поліції 14 березня надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзаклад за допомогою звернулися восьмеро мешканців району.
Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізовано з діагнозом «гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція.
Встановлено, що на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.
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Про це інформує ГУНП у Львівській області.
Зазначається, що до поліції 14 березня надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзаклад за допомогою звернулися восьмеро мешканців району.
Після надання медичної допомоги одна особа повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізовано з діагнозом «гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція.
Встановлено, що на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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