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Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд

Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Експерт ГО «Центр розвитку урядування» Сергій Григоренко розповів, що лучани за рік заплатять на понад 52 тисячі гривень більше за проїзд у громадському транспорті.

Про це йшлося 15 березня під час прес-конференції «Підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Луцька: необхідність чи некомпетентність і зловживання владою?».

Сергій Григоренко підрахував, що в Луцьку є близько двох сотень маршруток, які щоденно курсують містом і перевозять в середньому від 600 до 800 людей. Якщо вони платитимуть за кожну поїздку на 1 гривню більше, то за день це виллється у 144 тисячі гривень, а за рік – у 52 млн 560 тисяч гривень. До цього варто додати необліковану готівку від доходів ЛПЕ.

«За сьогоднішнім курсом долара це 2 мільйони доларів. Куди підуть ці гроші? На фінансування виборчої кампанії «УКРОПу»? На якісь відкати? Вирішення всього цього – економічний розрахунок і введення валідаторів, чого ця влада не зробила», – додав експерт.

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Теги: тарифи, споживач, Сергій Григоренко, транспорт
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Коментарі 1
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Це не ви з паном Яковлевим лобіювали попередне підвищиня цін !!!!????
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