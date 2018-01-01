3-місячна волинянка потребує операції на серці

Варвари з Шацька її потрібно везти на операцію у Німеччину. Втім, сім’ї не вистачає грошей на дороговартісне лікування, яке коштує 80 тисяч євро.



З проханням про допомогу звернулась мама дівчинки Марія Коцура, – пишуть



Дитині з народження поставили діагноз – складна вроджена вада серця. Варварі необхідна пересадка серця, або операція за кордоном і вона потребує значних коштів.



«Київські кардіохірурги поставили нам діагноз і прийшли до висновку, що операція не допоможе, лише пересадка серця. Втім, у Мюнхені я спілкувалася з німецькими спеціалістами й вони запевнили, що пересадка не потрібна, допоможе операція. Вартість - 80 тисяч євро. Медичне втручання готові робити будь-коли, аби тільки їм переказали гроші. З цією суми усе, що ми маємо – 10 тисяч доларів, їх отримали за продаж квартири. Тому звертаємося до небайдужих людей, аби допомогли врятувати життя маленької Варвари», – каже Марія Коцура.



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