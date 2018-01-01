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Повідомили, коли в Україні відключать аналогове телебачення

Повідомили, коли в Україні відключать аналогове телебачення
Відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.

Згідно з черговими змінами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України на засіданні в четвер, 15 березня, внесла зміни до свого рішення, яким раніше був затверджений проект Плану поетапного виключення аналогового телерадіомовлення з 30 березня, в черговий раз відтермінувавши відключення аналогового сигналу в країні.

Про це повідомив відповідальний секретар відомства Олександр Ільяшенко.


За його словами, проект плану відключення аналогового мовлення був розроблений у листопаді 2017 року і представлений на засіданні Міжвідомчої координаційної групи з питань впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, створеної при адміністрації Держспецзв'язку.

«Етапи його виконання мали початися в грудні минулого року. На початку березня 2018 року з'ясувалося, що ніякі дії не виконуються, і головна причина цього в тому, що план не був затверджений Кабінетом міністрів України», - наголошується в повідомленні.

Нацрада з телерадіомовлення на своєму засіданні вирішила внести зміни в процес відключення аналогового сигналу, відповідно до яких термін першого етапу вимкнення аналогового сигналу (в окремій області) перенесені з 30 березня на серпень 2018 року.

Другий етап - виключення аналогового сигналу на всій території країни, за винятком телеканалу UA:Перший, місцевих мовників, аналогових каналів на території проведення АТО і в деяких прикордонних районах - запланований на січень 2019 року.

Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.

Також, за словами Ільяшенка, зміни, внесені в документ, передбачають затвердження плану урядом в обов'язковому порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, схвалили проект постанови Кабміну про продовження використання технології аналогового ефірного телебачення до 30 липня 2018 року.

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Теги: аналогове телебачення, телебачення, ефір
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