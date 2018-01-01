Повідомили, коли в Україні відключать аналогове телебачення





Згідно з черговими змінами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року, - повідомляє



Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України на засіданні в четвер, 15 березня, внесла зміни до свого рішення, яким раніше був затверджений проект Плану поетапного виключення аналогового телерадіомовлення з 30 березня, в черговий раз відтермінувавши відключення аналогового сигналу в країні.



Про це повідомив відповідальний секретар відомства Олександр Ільяшенко.





За його словами, проект плану відключення аналогового мовлення був розроблений у листопаді 2017 року і представлений на засіданні Міжвідомчої координаційної групи з питань впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, створеної при адміністрації Держспецзв'язку.



«Етапи його виконання мали початися в грудні минулого року. На початку березня 2018 року з'ясувалося, що ніякі дії не виконуються, і головна причина цього в тому, що план не був затверджений Кабінетом міністрів України», - наголошується в повідомленні.



Нацрада з телерадіомовлення на своєму засіданні вирішила внести зміни в процес відключення аналогового сигналу, відповідно до яких термін першого етапу вимкнення аналогового сигналу (в окремій області) перенесені з 30 березня на серпень 2018 року.



Другий етап - виключення аналогового сигналу на всій території країни, за винятком телеканалу UA:Перший, місцевих мовників, аналогових каналів на території проведення АТО і в деяких прикордонних районах - запланований на січень 2019 року.



Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.



Також, за словами Ільяшенка, зміни, внесені в документ, передбачають затвердження плану урядом в обов'язковому порядку.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, схвалили проект постанови Кабміну про продовження використання технології аналогового ефірного телебачення до 30 липня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.Згідно з черговими змінами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України на засіданні в четвер, 15 березня, внесла зміни до свого рішення, яким раніше був затверджений проект Плану поетапного виключення аналогового телерадіомовлення з 30 березня, в черговий раз відтермінувавши відключення аналогового сигналу в країні.Про це повідомив відповідальний секретар відомстваЗа його словами, проект плану відключення аналогового мовлення був розроблений у листопаді 2017 року і представлений на засіданні Міжвідомчої координаційної групи з питань впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, створеної при адміністрації Держспецзв'язку.«Етапи його виконання мали початися в грудні минулого року. На початку березня 2018 року з'ясувалося, що ніякі дії не виконуються, і головна причина цього в тому, що план не був затверджений Кабінетом міністрів України», - наголошується в повідомленні.Нацрада з телерадіомовлення на своєму засіданні вирішила внести зміни в процес відключення аналогового сигналу, відповідно до яких термін першого етапу вимкнення аналогового сигналу (в окремій області) перенесені з 30 березня на серпень 2018 року.Другий етап - виключення аналогового сигналу на всій території країни, за винятком телеканалу UA:Перший, місцевих мовників, аналогових каналів на території проведення АТО і в деяких прикордонних районах - запланований на січень 2019 року.Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року.Також, за словами Ільяшенка, зміни, внесені в документ, передбачають затвердження плану урядом в обов'язковому порядку.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, схвалили проект постанови Кабміну про продовження використання технології аналогового ефірного телебачення до 30 липня 2018 року.

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