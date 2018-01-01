На Волині горіла дача





Пожежа трапилася вчора, 14 березня, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.



Так, о 11:52 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в дачному масиві «Калина» горить дерев’яна одноповерхова будівля. На місце події прибули працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, які приборкали вогонь о 13:00. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.



Крім того, трапилася пожежа в селі Бережці Любомльського району. Зайнялась дерев’яна господарська будівля. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власниці.

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