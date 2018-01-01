вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горіла дача

На Волині горіла дача
У Ковелі в дачному масиві горіла будівля.

Пожежа трапилася вчора, 14 березня, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.

Так, о 11:52 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в дачному масиві «Калина» горить дерев’яна одноповерхова будівля. На місце події прибули працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, які приборкали вогонь о 13:00. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

Крім того, трапилася пожежа в селі Бережці Любомльського району. Зайнялась дерев’яна господарська будівля. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поліція розшукує чоловіка
Сьогодні, 15:35
Замети й ожеледиця: на Волині водіїв просять бути обачними
Сьогодні, 15:26
На Волині горіла дача
Сьогодні, 15:19
Повідомили, коли в Україні відключать аналогове телебачення
Сьогодні, 14:55
Розкрадачка гробниць та любов по-французьки, - що подивитися у «PremierCity»
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
Пожежа на полігоні Широкий лан: загинув військовий Пожежа на полігоні Широкий лан: загинув військовий
13 березень, 10:08
У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО
12 березень, 10:49
На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО
11 березень, 18:01
У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО У місті на Волині – пожежа на стадіоні. ФОТО
06 березень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
Сьогодні, 10:09
 2
Волинські лицарі привезли «золото» з європейського турніру
14 березень, 16:38
 2
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
14 березень, 10:18
 2
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 1
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8