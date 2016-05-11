На Волині поліція розшукує чоловіка
Сьогодні, 15:35
На Волині правоохоронці розшукують чоловіка, котрого підозрюють в скоєнні злочину.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Луцьке районне відділення поліції розшукує громадянина України Антонюка Олександра Васильовича, 11 травня 1992 року народження, жителя села Брюховичі Ковельського району.
Волинянина підозрюють в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 ( крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює місцезнаходження громадянина з метою вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332-266027), 0504845265 або 0992301588.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Луцьке районне відділення поліції розшукує громадянина України Антонюка Олександра Васильовича, 11 травня 1992 року народження, жителя села Брюховичі Ковельського району.
Волинянина підозрюють в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 ( крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює місцезнаходження громадянина з метою вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332-266027), 0504845265 або 0992301588.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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