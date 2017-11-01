В районному бюджеті Шацька знайшли 50 тисяч на компенсацію пільгового перевезення





Про це повідомляє



Як повідомила під час координаційній ради з питань місцевого самоврядування Галина Носуліч, начальник відділу регіонального розвитку, екології та залучення інвестицій Шацької РДА, на території Ростанської, Піщанської та Пулемецької сільрад розклад маршрутів цілком задовольняє потреби громад.



Проблеми є на маршрутах Шацьк-Мельники, в селах Пехи та Самійличі, які входять до складу Шацької ОТГ.



Наразі Шацькою РДА враховані усі пропозиції сільських рад щодо графіків приміських маршрутів, на ці маршрути буде оголошено конкурс. Аби хоч якось стимулювати місцевих перевізників братися за маршрути, в районному бюджеті на останній сесії заклали 50 тис.грн. на компенсацію пільгового перевезення. На подібний крок в районі сподіваються і від Шацької селищної ради.



Сільські голови просили врегулювати цінову політику, бо на аналогічних маршрутах ціна в різних перевізників суттєво відрізняється.

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Як повідомила під час координаційній ради з питань місцевого самоврядуванняначальник відділу регіонального розвитку, екології та залучення інвестицій Шацької РДА, на території Ростанської, Піщанської та Пулемецької сільрад розклад маршрутів цілком задовольняє потреби громад.Проблеми є на маршрутах Шацьк-Мельники, в селах Пехи та Самійличі, які входять до складу Шацької ОТГ.Наразі Шацькою РДА враховані усі пропозиції сільських рад щодо графіків приміських маршрутів, на ці маршрути буде оголошено конкурс. Аби хоч якось стимулювати місцевих перевізників братися за маршрути, в районному бюджеті на останній сесії заклали 50 тис.грн. на компенсацію пільгового перевезення. На подібний крок в районі сподіваються і від Шацької селищної ради.Сільські голови просили врегулювати цінову політику, бо на аналогічних маршрутах ціна в різних перевізників суттєво відрізняється.

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