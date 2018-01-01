Розповіли, звідки до Луцька найчастіше їдуть туристи

11,1% відвідувачів Луцька приїздять із закордону. Найбільша кількість їх – 30%, прибуває із сусідньої Польщі.Про це йдеться у результатах дослідження Соціологічної агенції «Фама», які презентували у рамках представлення результатів дослідження туристичної привабливості Луцька 15 березня.Щодо закордонних гостей, ще по 1% прибуває із Білорусі, Азербайджану, Чехії, Литви, Італії, Канади, Росії та США. Однак найбільша кількість туристів у місті – саме українці.26,2% прибувають із Київщини, 19,8% – з Волині і майже стільки ж - з Прикарпаття. 7% туристів приїжджає до Луцька з Поділля, 16,8% – із інших регіонів.Найчастіше мета візиту до столиці Волині – відпочинок. Так відповіли 71,5%. Ще 19,1% приїжджають провідати родичів, а 16,4% прибували до міста у зв’язку з робочими справами чи бізнесом. Окрім того, результати дослідження показали, що більшість туристів їздить разом із родиною. 4,5% туристів приїжджають у складі туристичних груп.81,6% опитаних туристів хочуть повторно повернутися до Луцька, 91,2% рекомендують відвідини міста рідним та близьким.