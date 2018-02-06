Спортивні об'єкти в громаді під Луцьком зведе фірма голови Федерації легкої атлетики
Сьогодні, 15:45
Підприємство, що належить голові Федерації легкої атлетики на Волині Володимиру Рудюку (на фото), зводитиме спортивні об'єкти у Княгининівській громаді.
Планують будувати міні-футбольне поле та спортивні майданчики з полімерним покриттям, - пише Перший з посиланням на опубліковані головою громади Оленою Твердохліб документи.
За її словами, роботи розпочнуться вже 19 березня.
Згідно з інформацією про відкриті торги, оприлюдненої на сайті ProZorro, аукціон відбувся ще 23 лютого.
Предмет закупівлі - «Будівництво міні-футбольного поля та площадок для занять спортом на вулиці Поліській, 90 в с.Княгининок Луцького району Волинської області». З бюджету ОТГ готові були витратити на закупівлю максимум 7 972 118 гривень.
Зрештою, на торги подали 3 пропозиції від волинських фірм: ТОВ «АЛЬФА-БУД ЗАХIД», яке запропонувало зробити спортивний об’єкт за 6 940 000 грн, ПП «СПОРТЕЛIТБУД» – за 6 950 000 грн, а також ПП «МП Сантехмонтаж» - 7 968 404 грн.
Згідно з протоколом розкриття цінових пропозицій, було обрано два підприємства, які подали кращі пропозиції - ТОВ «АЛЬФА-БУД ЗАХIД» і ПП «СПОРТЕЛIТБУД».
Однак, попри те, що пропозиція ТОВ «АЛЬФА-БУД ЗАХIД» була найбільш економічно вигідна – її відхилили, оскільки вона не відповідала вимогам тендерної документації.
Справа в тім, що покриття з поліуретану, яке планують наносити на спортивний об’єкт в селі Княгининок повинно бути сертифіковано Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій, а стійкість до зношування має відповідати стандартами EN14877 і бути підтверджена відповідним звітом європейської лабораторії чи інституту.
Окрім цього, у членів тендерного комітету виникли сумніви, щодо попереднього виконання аналогічних договорів, що є невід’ємною умовою участі в закупівлях.
Таким чином, остаточним переможцем було визнано ПП «СПОРТЕЛІТБУД», яке погодилось зробити міні-футбольне поле та спортивні майданчики за 6 мільйонів 950 тисяч гривень. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2018 року.
Однак Олена Твердохліб повідомила, що підприємство приступить до будівництва спортивних об’єктів вже у понеділок, 19 березня.
Варто зазначити, що ПП «СПОРТЕЛІТБУД» належить відомому на Волині легкоатлету, голові Федерації легкої атлетики у Волинській області – Володимиру Рудюку.
Варто зауважити, що Володимир Рудюк вже давно приятелює з політсилою УКРОП і активно співпрацює з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом».
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Планують будувати міні-футбольне поле та спортивні майданчики з полімерним покриттям, - пише Перший з посиланням на опубліковані головою громади Оленою Твердохліб документи.
За її словами, роботи розпочнуться вже 19 березня.
Згідно з інформацією про відкриті торги, оприлюдненої на сайті ProZorro, аукціон відбувся ще 23 лютого.
Предмет закупівлі - «Будівництво міні-футбольного поля та площадок для занять спортом на вулиці Поліській, 90 в с.Княгининок Луцького району Волинської області». З бюджету ОТГ готові були витратити на закупівлю максимум 7 972 118 гривень.
Зрештою, на торги подали 3 пропозиції від волинських фірм: ТОВ «АЛЬФА-БУД ЗАХIД», яке запропонувало зробити спортивний об’єкт за 6 940 000 грн, ПП «СПОРТЕЛIТБУД» – за 6 950 000 грн, а також ПП «МП Сантехмонтаж» - 7 968 404 грн.
Згідно з протоколом розкриття цінових пропозицій, було обрано два підприємства, які подали кращі пропозиції - ТОВ «АЛЬФА-БУД ЗАХIД» і ПП «СПОРТЕЛIТБУД».
Однак, попри те, що пропозиція ТОВ «АЛЬФА-БУД ЗАХIД» була найбільш економічно вигідна – її відхилили, оскільки вона не відповідала вимогам тендерної документації.
Справа в тім, що покриття з поліуретану, яке планують наносити на спортивний об’єкт в селі Княгининок повинно бути сертифіковано Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій, а стійкість до зношування має відповідати стандартами EN14877 і бути підтверджена відповідним звітом європейської лабораторії чи інституту.
Окрім цього, у членів тендерного комітету виникли сумніви, щодо попереднього виконання аналогічних договорів, що є невід’ємною умовою участі в закупівлях.
Таким чином, остаточним переможцем було визнано ПП «СПОРТЕЛІТБУД», яке погодилось зробити міні-футбольне поле та спортивні майданчики за 6 мільйонів 950 тисяч гривень. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2018 року.
Однак Олена Твердохліб повідомила, що підприємство приступить до будівництва спортивних об’єктів вже у понеділок, 19 березня.
Варто зазначити, що ПП «СПОРТЕЛІТБУД» належить відомому на Волині легкоатлету, голові Федерації легкої атлетики у Волинській області – Володимиру Рудюку.
Варто зауважити, що Володимир Рудюк вже давно приятелює з політсилою УКРОП і активно співпрацює з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом».
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