Псевдопереможниця конкурсу обікрала вуличну каву в Луцьку
Сьогодні, 15:55
Мережу вуличної кави Kava Avenue обікрали. Жінка представилась чужим ім'ям і поцупила 1 кг кави, збрехавши, що виграла його у конкурсі.
Неприємність трапилася 12 березня, - повідомляють на сторінці кав'ярні у Facebook.
«У понеділок зранку прийшла жіночка і заявила, що це вона Вікторія Радчук і виграла 1 кг кави. Ми навіть не підозрювали, що це просто шахрайка і віддали подарунок», - пишуть працівники.
Дізнались про прикру помилку, коли 14 березня прийшла справжня Вікторія Радчук, яка повідомила, що це вона переможниця конкурсу, а забрати подарунок раніше просто не мала змоги.
«Тобто нас обманули на 1 кг Columbia. Тому на майбутнє ми будемо слати різні паролі переможцям в месенжер для перестраховки. А також не будемо брати до уваги профілі, які створені суто для репостів, виявляється, і такі є», - зазначили постраждалі.
Зауважимо, що мережа Kava Avenue на початку березня розпочала конкурс, у якому можна було виграти 1 кг кави, сертифікави у кіно, книги, термочашку, напої.
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Неприємність трапилася 12 березня, - повідомляють на сторінці кав'ярні у Facebook.
«У понеділок зранку прийшла жіночка і заявила, що це вона Вікторія Радчук і виграла 1 кг кави. Ми навіть не підозрювали, що це просто шахрайка і віддали подарунок», - пишуть працівники.
Дізнались про прикру помилку, коли 14 березня прийшла справжня Вікторія Радчук, яка повідомила, що це вона переможниця конкурсу, а забрати подарунок раніше просто не мала змоги.
«Тобто нас обманули на 1 кг Columbia. Тому на майбутнє ми будемо слати різні паролі переможцям в месенжер для перестраховки. А також не будемо брати до уваги профілі, які створені суто для репостів, виявляється, і такі є», - зазначили постраждалі.
Зауважимо, що мережа Kava Avenue на початку березня розпочала конкурс, у якому можна було виграти 1 кг кави, сертифікави у кіно, книги, термочашку, напої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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