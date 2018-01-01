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Псевдопереможниця конкурсу обікрала вуличну каву в Луцьку

Псевдопереможниця конкурсу обікрала вуличну каву в Луцьку
Мережу вуличної кави Kava Avenue обікрали. Жінка представилась чужим ім'ям і поцупила 1 кг кави, збрехавши, що виграла його у конкурсі.

Неприємність трапилася 12 березня, - повідомляють на сторінці кав'ярні у Facebook.

«У понеділок зранку прийшла жіночка і заявила, що це вона Вікторія Радчук і виграла 1 кг кави. Ми навіть не підозрювали, що це просто шахрайка і віддали подарунок», - пишуть працівники.

Дізнались про прикру помилку, коли 14 березня прийшла справжня Вікторія Радчук, яка повідомила, що це вона переможниця конкурсу, а забрати подарунок раніше просто не мала змоги.

«Тобто нас обманули на 1 кг Columbia. Тому на майбутнє ми будемо слати різні паролі переможцям в месенжер для перестраховки. А також не будемо брати до уваги профілі, які створені суто для репостів, виявляється, і такі є», - зазначили постраждалі.

Зауважимо, що мережа Kava Avenue на початку березня розпочала конкурс, у якому можна було виграти 1 кг кави, сертифікави у кіно, книги, термочашку, напої.

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Теги: Луцьк, Kava Avenue, крадіжка
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