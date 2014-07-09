В Україні відкриють чотири дільниці для вибору президента Росії





Про це повідомляє



«Голосування відбуватиметься 18 березня 2018 року зі 8:00 до 20:00 годин за місцевим часом на виборчих дільницях в посольстві і генеральних консульствах Росії в Україні», — йдеться в повідомленні посольства в середу.



Дільниці відкриють у посольстві РФ в Києві, в приміщеннях генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.



Виборців включатимуть у списки при появі у приміщенні дільничної виборчої комісії на підставі паспорта аб іншого аналогічного документа, що підтверджує особу.



«Особи, які бажають взяти участь у виборах, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі усного звернення в день голосування», — зазначили в посольстві.



Нагадаємо, у Росії офіційно призначили вибори президента на день анексії Криму. Росія також заявила, що планує провести вибори в анексованому Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території України 18 березня планують відкрити чотири дільниці для виборів президента Росії.Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на посольство РФ в Україні.«Голосування відбуватиметься 18 березня 2018 року зі 8:00 до 20:00 годин за місцевим часом на виборчих дільницях в посольстві і генеральних консульствах Росії в Україні», — йдеться в повідомленні посольства в середу.Дільниці відкриють у посольстві РФ в Києві, в приміщеннях генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.Виборців включатимуть у списки при появі у приміщенні дільничної виборчої комісії на підставі паспорта аб іншого аналогічного документа, що підтверджує особу.«Особи, які бажають взяти участь у виборах, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі усного звернення в день голосування», — зазначили в посольстві.Нагадаємо, у Росії офіційно призначили вибори президента на день анексії Криму. Росія також заявила, що планує провести вибори в анексованому Криму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію