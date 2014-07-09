вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні відкриють чотири дільниці для вибору президента Росії

В Україні відкриють чотири дільниці для вибору президента Росії
На території України 18 березня планують відкрити чотири дільниці для виборів президента Росії.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на посольство РФ в Україні.

«Голосування відбуватиметься 18 березня 2018 року зі 8:00 до 20:00 годин за місцевим часом на виборчих дільницях в посольстві і генеральних консульствах Росії в Україні», — йдеться в повідомленні посольства в середу.

Дільниці відкриють у посольстві РФ в Києві, в приміщеннях генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.

Виборців включатимуть у списки при появі у приміщенні дільничної виборчої комісії на підставі паспорта аб іншого аналогічного документа, що підтверджує особу.

«Особи, які бажають взяти участь у виборах, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі усного звернення в день голосування», — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, у Росії офіційно призначили вибори президента на день анексії Криму. Росія також заявила, що планує провести вибори в анексованому Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Війна з Росією, вибори, виборча дільниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку - смертельна ДТП
Сьогодні, 19:41
В Україні відкриють чотири дільниці для вибору президента Росії
Сьогодні, 19:33
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 березня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку - обшуки в суді. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 18:59
«StrikeCity» запрошує на шалені вечори
Сьогодні, 18:41
Схожі новини
Сепаратистів хочуть позбавити права голосу Сепаратистів хочуть позбавити права голосу
09 липень, 2014, 21:24
Росія планує зірвати вибори президента в Україні, – ЗМІ Росія планує зірвати вибори президента в Україні, – ЗМІ
07 березень, 2014, 16:43
В Україні випробували снаряди великих калібрів. ВІДЕО В Україні випробували снаряди великих калібрів. ВІДЕО
14 березень, 20:40
Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях на території РФ Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях на території РФ
14 березень, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
Сьогодні, 10:09
 2
Волинські лицарі привезли «золото» з європейського турніру
14 березень, 16:38
 2
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
14 березень, 10:18
 2
Введення в оману: у луцькій поліклініці прокоментували заяви про поганий ремонт
Сьогодні, 17:20
 1
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 1
Медіа
відео
1/8