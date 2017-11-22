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«ПриватБанк» просить користувачів не стати жертвами шахраїв в «Instagram»*

«ПриватБанк» просить користувачів не стати жертвами шахраїв в «Instagram»*
«ПриватБанк» закликав користувачів соцмережі «Instagram» не переходити за сумнівними посиланнями, не реєструватися на невідомих сайтах та не передавати шахраям персональні дані.

Про це повідомляє прес-служба установи.

За даними банку, на сьогодні в мережі «Instagram» з’явилося декілька фейкових шахрайських акаунтів.

У разі переходу за рекламним посиланням користувачу пропонують зареєструватися й отримати гроші. Під час реєстрації в користувачів просять ввести особисті дані та інформацію про рахунки в ПриватБанку. У коментарях фейкові акаунти користувачів розповідають, що їм буцімто вже зарахували ці гроші на картку «ПриватБанку».

«ПриватБанк» закликав користувачів бути обачними, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

Якщо клієнт сумнівається щодо операцій зі своїми картками чи вважає, що став жертвою шахрайства, йому треба негайно звернутися на гарячу лінію клієнтської підтримки банку 3700.

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Теги: Приват банк, instagram, шахраї
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