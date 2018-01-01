Введення в оману: у луцькій поліклініці прокоментували заяви про поганий ремонт

Василя Ващенка про те, що зруйнувались стіни, які ремонтували минулоріч.



Головний лікар закладу Віктор Максимюк обурений заявою чоловіка та називає його дії обдурюванням.



«Це не той ремонт, який робився минулого року. Минулого року ремонт робився на другому поверсі. А він вводить в оману всіх громадян. Я б хотів би дуже з ним поговорити, щоб він підійшов до мене і сказав: «Я такий і такий-то, сильно правдолюб», - сказав лікар.



Він розповів, що на світлинах зображені руйнування стін на першому поверсі.



«Це перехід між госпіталем і поліклінікою. Це галерея так звана. Колись там були дуже великі вікна і під вікнами проходили просто-напросто труби опалення і водопостачання», - сказав Максимюк.



Зі слів лікаря, на цій ділянці з’явились сліди грибка, який колись уже намагались подолати. Заходи дали бажаний результат, але згодом він абсолютно нівелювався.







«Будівельна організація зробила повністю все проти грибка, але розумні люди розуміють, що грибок може ховатись у спори. І тоді, коли грибкові є якісь сприятливі умови для розвитку, він знову з тих спор вилазить і починає свою роботу. Боротьба з грибком на стіні – дуже важка. В деяких моментах, якщо вже повністю з’їв грибок, там треба взагалі кладку міняти. І цей Василь Ващенко, не знаю, яка в нього освіта, то він може не знає того. Це просочення спеціальні треба і так далі», - пояснив лікар.



Востаннє тут робили ремонт чотири роки тому. На це виділили 30 тисяч гривень, тому ідеально зробити стіни було неможливо, «з чого могли, з того ліпили».



У 2018 році цю ділянку приведуть до ладу, на роботи виділили 200 тисяч, але їх наразі недостатньо, оскільки зросла заробітна плата будівельників. Тож на найближчій сесії міськради, за словами Максимюка, мають збільшити фінансування.



Виконуватиме роботи той самий підрядник, що й працював на другому поверсі, - ТзОВ «Волинь-комплект».



«Ця робота буде починатись із квітня, тому що на першому поверсі працює призовна комісія, щоб на нас потім не повісили ярлик збою призовної комісії, зриву призову, обороноздатності країни і так далі, ми вирішили, що це буде після пасхальних свят. Ми знайшли місця, куди будуть переселені кабінети з першого поверху для подальшої роботи, і все нормально ми зробимо», - підсумував головний лікар.



До слова, у 2017 році ТзОВ «Волинь-комплект» відремонтував коридор на другому поверсі поліклініки. Також там замінили двері, освітлення, електромережі, водостічну та каналізаційну системи. А на першому поверсі відремонтували та спеціально обладнали туалет для людей на інвалідних візках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №3» прокоментували повідомлення лучанинапро те, що зруйнувались стіни, які ремонтували минулоріч.Головний лікар закладуобурений заявою чоловіка та називає його дії обдурюванням.«Це не той ремонт, який робився минулого року. Минулого року ремонт робився на другому поверсі. А він вводить в оману всіх громадян. Я б хотів би дуже з ним поговорити, щоб він підійшов до мене і сказав: «Я такий і такий-то, сильно правдолюб», - сказав лікар.Він розповів, що на світлинах зображені руйнування стін на першому поверсі.«Це перехід між госпіталем і поліклінікою. Це галерея так звана. Колись там були дуже великі вікна і під вікнами проходили просто-напросто труби опалення і водопостачання», - сказав Максимюк.Зі слів лікаря, на цій ділянці з’явились сліди грибка, який колись уже намагались подолати. Заходи дали бажаний результат, але згодом він абсолютно нівелювався.«Будівельна організація зробила повністю все проти грибка, але розумні люди розуміють, що грибок може ховатись у спори. І тоді, коли грибкові є якісь сприятливі умови для розвитку, він знову з тих спор вилазить і починає свою роботу. Боротьба з грибком на стіні – дуже важка. В деяких моментах, якщо вже повністю з’їв грибок, там треба взагалі кладку міняти. І цей Василь Ващенко, не знаю, яка в нього освіта, то він може не знає того. Це просочення спеціальні треба і так далі», - пояснив лікар.Востаннє тут робили ремонт чотири роки тому. На це виділили 30 тисяч гривень, тому ідеально зробити стіни було неможливо, «з чого могли, з того ліпили».У 2018 році цю ділянку приведуть до ладу, на роботи виділили 200 тисяч, але їх наразі недостатньо, оскільки зросла заробітна плата будівельників. Тож на найближчій сесії міськради, за словами Максимюка, мають збільшити фінансування.Виконуватиме роботи той самий підрядник, що й працював на другому поверсі, - ТзОВ «Волинь-комплект».«Ця робота буде починатись із квітня, тому що на першому поверсі працює призовна комісія, щоб на нас потім не повісили ярлик збою призовної комісії, зриву призову, обороноздатності країни і так далі, ми вирішили, що це буде після пасхальних свят. Ми знайшли місця, куди будуть переселені кабінети з першого поверху для подальшої роботи, і все нормально ми зробимо», - підсумував головний лікар.До слова, у 2017 році ТзОВ «Волинь-комплект» відремонтував коридор на другому поверсі поліклініки. Також там замінили двері, освітлення, електромережі, водостічну та каналізаційну системи. А на першому поверсі відремонтували та спеціально обладнали туалет для людей на інвалідних візках.

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