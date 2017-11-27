Керівник луцької лікарні прокоментував медичну реформу





Про це пише видання Ігора Гнетньова.



Нагадаємо, що 13 березня Міністерство охорони здоров’я скасувало форми первинної облікової документації, які вважає «морально застарілими».



Відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, скасовується медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок та останні талони та звітність по диспансерному нагляду.



Зі слів медика, лікар самостійно вирішуватиме, чи є необхідність приймати виклик від пацієнта.



«Якщо сімейний лікар досконало знає сім’ю та історію їх хвороби, то він може проконсультувати хворого і у телефонному режимі», - каже головний лікар.



Він додає, що лучани лінуються йти у поліклініку вже при температурі 37,2 градуси. Хоча, на думку Ігоря Гнетньова, людина може самостійно прийти у медзаклад і з вищою температурою.



«Звісно, якщо це інфекційні захворювання, то треба, аби лікар самостійно його відвідав. Але люди часто зловживають можливістю лікаря прийти додому», - додає медик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медична реформа від 13 березня змінює деякі принципи роботи сімейних лікарів. Якщо раніше вони приїздили на виклик до хворого додому, то тепер можуть замінити це консультацією по телефону.Про це пише видання «Волинь24» , посилаючись на головного лікаря Луцького центру первинної медико-санітарної допомогиНагадаємо, що 13 березня Міністерство охорони здоров’я скасувало форми первинної облікової документації, які вважає «морально застарілими».Відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, скасовується медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок та останні талони та звітність по диспансерному нагляду.Зі слів медика, лікар самостійно вирішуватиме, чи є необхідність приймати виклик від пацієнта.«Якщо сімейний лікар досконало знає сім’ю та історію їх хвороби, то він може проконсультувати хворого і у телефонному режимі», - каже головний лікар.Він додає, що лучани лінуються йти у поліклініку вже при температурі 37,2 градуси. Хоча, на думку Ігоря Гнетньова, людина може самостійно прийти у медзаклад і з вищою температурою.«Звісно, якщо це інфекційні захворювання, то треба, аби лікар самостійно його відвідав. Але люди часто зловживають можливістю лікаря прийти додому», - додає медик.

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