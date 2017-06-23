Рада призначила нового голову Нацбанку
Сьогодні, 17:52
Верховна Рада призначила Якова Смолія главою Національного банку України.
Відповідне подання президента підтримали 247 депутатів, - повідомляє «Громадське».
Під час свого виступу Смолій пообіцяв провести грунтовну валютну лібералізацію і наголосив, що продовжуватиме курс реформ.
«Принципово підтверджую курс реформ. Наша мета незмінна: збереження цінової фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейської», — зазначив він.
Раніше Рада офіційно звільнила Валерію Гонтареву з посади глави Нацбанку. Призначення нового глави НБУ відкладали кілька разів, зокрема через відсутність Гонтаревої у залі парламенту.
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Відповідне подання президента підтримали 247 депутатів, - повідомляє «Громадське».
Під час свого виступу Смолій пообіцяв провести грунтовну валютну лібералізацію і наголосив, що продовжуватиме курс реформ.
«Принципово підтверджую курс реформ. Наша мета незмінна: збереження цінової фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейської», — зазначив він.
Раніше Рада офіційно звільнила Валерію Гонтареву з посади глави Нацбанку. Призначення нового глави НБУ відкладали кілька разів, зокрема через відсутність Гонтаревої у залі парламенту.
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