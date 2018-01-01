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Експерт розповів, чи потрібно підвищувати тариф на проїзд у луцьких маршрутках

Експерт розповів, чи потрібно підвищувати тариф на проїзд у луцьких маршрутках
Експерт ГО «Центр розвитку урядування» Тарас Яковлев розповів, що передумов для підняття вартості проїзду у Луцьку немає.

Про це йшлося 15 березня під засідання час круглого столу.

За словами Яковлева, на тариф суттєво впливають три чинники: вартість дизельного пального, обсяг мінімальної заробітної плати та курс долара.

Експерт проаналізував, що коли у 2015 році піднімали тариф із 2 гривень до 3, вартість літра дизельного пального була 17 грн./л, обсяг мінімальної заробітної плати становив 1218 грн., а курс долара до гривні був 1/16,7.

А в березні 2017 року ці показники змінились таким чином: вартість літра дизельного пального стала 22,5 грн. (+32%), обсяг мінімальної заробітної плати 3200 грн. (+262%), курс долара до гривні 1/27,2 (+62%).

У березні 2018 року дизельне пальне коштує 27 грн. (+20%), обсяг мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. (+16%), а курс долара до гривні – 1/26 (-4,5%).

«Це є 90 % від розрахунків на тариф. З цих розрахунків я не бачу підстав, щоб тариф піднімати. Величезне питання, вважаю, що потребує подальшої дискусії», - сказав Яковлев.

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Теги: тарифи, споживач, транспорт, Тарас Яковлев
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Коментарі 2
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Яковлев ще тлй, з Григоренком в ногу бриють бабло, Їздять відпочивати і про людей не думають. Оцінка підняття тарифів не доцільна. Хоче назад до корита бо тільки так вміє заробляти гроші.(
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