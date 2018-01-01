Експерт розповів, чи потрібно підвищувати тариф на проїзд у луцьких маршрутках

Експерт ГО «Центр розвитку урядування» Тарас Яковлев розповів, що передумов для підняття вартості проїзду у Луцьку немає.Про це йшлося 15 березня під засідання час круглого столу.За словами Яковлева, на тариф суттєво впливають три чинники: вартість дизельного пального, обсяг мінімальної заробітної плати та курс долара.Експерт проаналізував, що коли у 2015 році піднімали тариф із 2 гривень до 3, вартість літра дизельного пального була 17 грн./л, обсяг мінімальної заробітної плати становив 1218 грн., а курс долара до гривні був 1/16,7.А в березні 2017 року ці показники змінились таким чином: вартість літра дизельного пального стала 22,5 грн. (+32%), обсяг мінімальної заробітної плати 3200 грн. (+262%), курс долара до гривні 1/27,2 (+62%).У березні 2018 року дизельне пальне коштує 27 грн. (+20%), обсяг мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. (+16%), а курс долара до гривні – 1/26 (-4,5%).«Це є 90 % від розрахунків на тариф. З цих розрахунків я не бачу підстав, щоб тариф піднімати. Величезне питання, вважаю, що потребує подальшої дискусії», - сказав Яковлев.