Експерт розповів, чи потрібно підвищувати тариф на проїзд у луцьких маршрутках
Сьогодні, 08:44
Експерт ГО «Центр розвитку урядування» Тарас Яковлев розповів, що передумов для підняття вартості проїзду у Луцьку немає.
Про це йшлося 15 березня під засідання час круглого столу.
За словами Яковлева, на тариф суттєво впливають три чинники: вартість дизельного пального, обсяг мінімальної заробітної плати та курс долара.
Експерт проаналізував, що коли у 2015 році піднімали тариф із 2 гривень до 3, вартість літра дизельного пального була 17 грн./л, обсяг мінімальної заробітної плати становив 1218 грн., а курс долара до гривні був 1/16,7.
А в березні 2017 року ці показники змінились таким чином: вартість літра дизельного пального стала 22,5 грн. (+32%), обсяг мінімальної заробітної плати 3200 грн. (+262%), курс долара до гривні 1/27,2 (+62%).
У березні 2018 року дизельне пальне коштує 27 грн. (+20%), обсяг мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. (+16%), а курс долара до гривні – 1/26 (-4,5%).
«Це є 90 % від розрахунків на тариф. З цих розрахунків я не бачу підстав, щоб тариф піднімати. Величезне питання, вважаю, що потребує подальшої дискусії», - сказав Яковлев.
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Про це йшлося 15 березня під засідання час круглого столу.
За словами Яковлева, на тариф суттєво впливають три чинники: вартість дизельного пального, обсяг мінімальної заробітної плати та курс долара.
Експерт проаналізував, що коли у 2015 році піднімали тариф із 2 гривень до 3, вартість літра дизельного пального була 17 грн./л, обсяг мінімальної заробітної плати становив 1218 грн., а курс долара до гривні був 1/16,7.
А в березні 2017 року ці показники змінились таким чином: вартість літра дизельного пального стала 22,5 грн. (+32%), обсяг мінімальної заробітної плати 3200 грн. (+262%), курс долара до гривні 1/27,2 (+62%).
У березні 2018 року дизельне пальне коштує 27 грн. (+20%), обсяг мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. (+16%), а курс долара до гривні – 1/26 (-4,5%).
«Це є 90 % від розрахунків на тариф. З цих розрахунків я не бачу підстав, щоб тариф піднімати. Величезне питання, вважаю, що потребує подальшої дискусії», - сказав Яковлев.
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Коментарі 2
скакуасам допоможемо...
Яковлев ще тлй, з Григоренком в ногу бриють бабло, Їздять відпочивати і про людей не думають. Оцінка підняття тарифів не доцільна. Хоче назад до корита бо тільки так вміє заробляти гроші.(
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