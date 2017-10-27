У Луцьку - смертельна ДТП





Це трапилося ввечері 15 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



За їхніми словами, дві жінки переходили дорогу на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.



З причин, які встановлюють правоохоронці, водій Renault не зауважив їх і збив.



Одна з жінок померла на місці. Другу - госпіталізували.



Обставини трагедії з'ясовує поліція. Більше інформації - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася ДТП, під час якої загинула жінка.Це трапилося ввечері 15 березня, - повідомилиочевидці.За їхніми словами, дві жінки переходили дорогу на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.З причин, які встановлюють правоохоронці, водій Renault не зауважив їх і збив.Одна з жінок померла на місці. Другу - госпіталізували.Обставини трагедії з'ясовує поліція. Більше інформації - згодом.

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