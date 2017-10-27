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У Луцьку - смертельна ДТП

У Луцьку - смертельна ДТП
У Луцьку сталася ДТП, під час якої загинула жінка.

Це трапилося ввечері 15 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

За їхніми словами, дві жінки переходили дорогу на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.

З причин, які встановлюють правоохоронці, водій Renault не зауважив їх і збив.

Одна з жінок померла на місці. Другу - госпіталізували.

Обставини трагедії з'ясовує поліція. Більше інформації - згодом.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, смерть
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