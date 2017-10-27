У Луцьку - смертельна ДТП
Сьогодні, 19:41
У Луцьку сталася ДТП, під час якої загинула жінка.
Це трапилося ввечері 15 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, дві жінки переходили дорогу на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.
З причин, які встановлюють правоохоронці, водій Renault не зауважив їх і збив.
Одна з жінок померла на місці. Другу - госпіталізували.
Обставини трагедії з'ясовує поліція. Більше інформації - згодом.
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Це трапилося ввечері 15 березня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, дві жінки переходили дорогу на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.
З причин, які встановлюють правоохоронці, водій Renault не зауважив їх і збив.
Одна з жінок померла на місці. Другу - госпіталізували.
Обставини трагедії з'ясовує поліція. Більше інформації - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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