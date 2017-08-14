У школі на Волині діти навчаються у три зміни

у жалюгідному стані.



Про це повідомляє



Діти змушені вчитися в три зміни, бо їх аж 240, а школа розрахована на вісім десятків учнів. Старе приміщення знаходиться в жалюгідному стані. А нова школа існує лише в проекті.



На неї треба десятки мільйонів гривень. Та їх немає ні в районному, ані в обласному бюджеті.



Подробиці ситуації – у відео.







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