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За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку

За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку
У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано автомобіль Renault Duster, що скоїв смертельну ДТП.

Відео оприлюднили у групі «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook.

«За дві хвилини до смертельної ДТП, автомобіль Renault Duster по вул. Карпенка-Карого. Змоделюйте, яка приблизно має бути швидкість у автомобіля і як швидко він пропав з горизонту», - йдеться в дописі до відео.

Нагадаємо, у Луцьку ввечері 15 березня сталася ДТП, під час якої загинула жінка. За словами очевидців, дві жінки переходили дорогу на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола, а їх збив автомобіль Renault Duster.



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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, смерть
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