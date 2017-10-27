За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку

У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано автомобіль Renault Duster, щоВідео оприлюднили у групі «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook.«За дві хвилини до смертельної ДТП, автомобіль Renault Duster по вул. Карпенка-Карого. Змоделюйте, яка приблизно має бути швидкість у автомобіля і як швидко він пропав з горизонту», - йдеться в дописі до відео.Нагадаємо, у Луцьку ввечері 15 березня сталася ДТП, під час якої загинула жінка. За словами очевидців, дві жінки переходили дорогу на перетині вулиць Карпенка-Карого та Чорновола, а їх збив автомобіль Renault Duster.