У Луцьку «пропіарили» чергового автохама
Сьогодні, 21:41
Муніципали опублікували світлину чергового автомобіля, якого власник припаркував у Луцьку із порушенням правил дорожнього руху.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Муніципали опублікували світлини автомобіля, припаркованого на газоні, всупереч правилам дорожнього руху.
«Автохам. Ну от навіщо так робити? Невже не можна нормально припаркувати автомобіль? Скільки про це треба писати та говорити?» - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Муніципали опублікували світлини автомобіля, припаркованого на газоні, всупереч правилам дорожнього руху.
«Автохам. Ну от навіщо так робити? Невже не можна нормально припаркувати автомобіль? Скільки про це треба писати та говорити?» - йдеться у повідомленні.
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