Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 березня
Сьогодні, 22:02
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується сніг.
Температура повітря вночі до -2…+2 градусів, удень підніметься до -4…+1. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується сніг.
Температура повітря вночі до -2…+2 градусів, удень підніметься до -4…+1. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У смертельній аварії в Луцьку загинула жінка-медик
Сьогодні, 22:17
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 березня
Сьогодні, 22:02
У Луцьку «пропіарили» чергового автохама
Сьогодні, 21:41
За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку
Сьогодні, 21:24
У школі на Волині діти навчаються у три зміни
Сьогодні, 21:12