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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 березня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Любешові, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується сніг.

Температура повітря вночі до -2…+2 градусів, удень підніметься до -4…+1. Вітер східний і північно-східний, 4-7 м/с.

До кінця тижня очікується хмарна погода, місцями – сніг.

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Теги: погода
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