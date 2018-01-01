У смертельній аварії в Луцьку загинула жінка-медик
Сьогодні, 22:17
У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Чорновола в Луцьку, загинула 70-річна жінка-медик.
Про це повідомляє Район.Луцьк із посиланням на прес-службу патрульної поліції.
Нагадаємо, що у Луцьку на перехресті вулиць Чорновола й Карпенка-Карого Renault збило двох жінок.
70-річна жінка загинула на місці, а 64-річну шпиталізували. Обоє лікарі.
За словами водія, переходили дорогу через перехрестя і практично вибігли на проїжджу частину, тож він не встиг зреагувати.
Працює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляє Район.Луцьк із посиланням на прес-службу патрульної поліції.
Нагадаємо, що у Луцьку на перехресті вулиць Чорновола й Карпенка-Карого Renault збило двох жінок.
70-річна жінка загинула на місці, а 64-річну шпиталізували. Обоє лікарі.
За словами водія, переходили дорогу через перехрестя і практично вибігли на проїжджу частину, тож він не встиг зреагувати.
Працює слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
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