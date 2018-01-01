У смертельній аварії в Луцьку загинула жінка-медик

сталася на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Чорновола в Луцьку, загинула 70-річна жінка-медик.



Про це повідомляє



Нагадаємо, що у Луцьку на перехресті вулиць Чорновола й Карпенка-Карого Renault збило двох жінок.



70-річна жінка загинула на місці, а 64-річну шпиталізували. Обоє лікарі.



За словами водія, переходили дорогу через перехрестя і практично вибігли на проїжджу частину, тож він не встиг зреагувати.



Працює слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дорожньо-транспортній пригоді, щовулиць Карпенка-Карого і Чорновола в Луцьку, загинула 70-річна жінка-медик.Про це повідомляє Район.Луцьк із посиланням на прес-службу патрульної поліції.Нагадаємо, що у Луцьку на перехресті вулиць Чорновола й Карпенка-Карого Renault70-річна жінка загинула на місці, а 64-річну шпиталізували. Обоє лікарі.За словами водія, переходили дорогу через перехрестя і практично вибігли на проїжджу частину, тож він не встиг зреагувати.Працює слідчо-оперативна група.

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