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На весь Луцьк - тільки 1 цивілізований майданчик вигулу собак

На весь Луцьк - тільки 1 цивілізований майданчик вигулу собак
Вигулювати собак на дитячих майданчиках, у скверах, біля шкіл і дитсадків – заборонено правилами утримання домашніх тварин у Луцьку. Майданчик біля 21-ї гімназії, у сквері Героїв Майдану – місце відпочинку собак не лише з 33-го мікрорайону Луцька.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Аби чотирилапі набігалися і нікому не заважали, власники тварин приводять їх сюди навіть з віддалених вулиць. Ділянка обгороджена, на території – смітник і мішечки, щоб за песиком можна було прибрати. Такий «острівець цивілізації» з’явився тут завдяки самим «собачникам», які, об’єднавшись, спочатку виграли конкурс місцевих ініціатив і отримали 50 тисяч гривень з міського бюджету, а потім зібрали решту грошей.

«Від виграної ініціативи до фактично встановленої огорожі пройшло десь біля пів року. Це процес досить нелегкий. Найбільша складність – ми не знали, які потрібні дозволи конкретно, мали перешкоди, багато бюрократичних моментів. Плюс до того, ми зібрали своїх власних коштів з власників тварин десь біля 25 тисяч гривень, тобто в загальному вартість проекту – 75 тисяч» – говорить Андрій Сірук.

Поки що майданчик у сквері Героїв Майдану – єдиний в обласному центрі. Інші місця вигулу собак, а їх, загалом у Луцьку 11, визначені, але не облаштовані, як наприклад, у парку імені Лесі Українки або ж Парк біля палацу учнівської молоді.

Директор КП «Ласка» Дана Новарчук пояснює: поки грошей у міському бюджеті на облаштування майданчиків немає, варто дотримуватись встановлених правил і, насамперед, не відпускати тварин на самовигул.

«Власник може прогулюватись з твариною будь-де, але має тримати її на повідку і для деяких агресивних порід в наморднику. Коли він прогулюється по території міста, будь-де, окрім визначених, де категорично заборонено: садочки, школи, то, відповідно, повинен прибирати продукти життєдіяльності тварини. А вже майданчик, це там де тварина може побігати», – говорить Дана Новарчук.

Майданчиків немає, але адмінвідповідальності ніхто не відміняв. Законодавство передбачає сплату незначного штрафу, від 51-ї гривні, за вигул собак у невстановлених місцях.

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Теги: собаки, Волинь
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Коментарі 1
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"Майданчиків немає, але адмінвідповідальності ніхто не відміняв". Ну вибачте, але, як кажуть, що в бочку пернула. Ну як можна дотримуватись законів, коли немає умов для їх дотримання? Те саме, що підійде до мене полісмен і скаже "Тут паркуватись не можна. Знаків заборони немає, але Ви оштрафовані"
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