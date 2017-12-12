На весь Луцьк - тільки 1 цивілізований майданчик вигулу собак





Про це повідомляє



Аби чотирилапі набігалися і нікому не заважали, власники тварин приводять їх сюди навіть з віддалених вулиць. Ділянка обгороджена, на території – смітник і мішечки, щоб за песиком можна було прибрати. Такий «острівець цивілізації» з’явився тут завдяки самим «собачникам», які, об’єднавшись, спочатку виграли конкурс місцевих ініціатив і отримали 50 тисяч гривень з міського бюджету, а потім зібрали решту грошей.



«Від виграної ініціативи до фактично встановленої огорожі пройшло десь біля пів року. Це процес досить нелегкий. Найбільша складність – ми не знали, які потрібні дозволи конкретно, мали перешкоди, багато бюрократичних моментів. Плюс до того, ми зібрали своїх власних коштів з власників тварин десь біля 25 тисяч гривень, тобто в загальному вартість проекту – 75 тисяч» – говорить Андрій Сірук.



Поки що майданчик у сквері Героїв Майдану – єдиний в обласному центрі. Інші місця вигулу собак, а їх, загалом у Луцьку 11, визначені, але не облаштовані, як наприклад, у парку імені Лесі Українки або ж Парк біля палацу учнівської молоді.



Директор КП «Ласка» Дана Новарчук пояснює: поки грошей у міському бюджеті на облаштування майданчиків немає, варто дотримуватись встановлених правил і, насамперед, не відпускати тварин на самовигул.



«Власник може прогулюватись з твариною будь-де, але має тримати її на повідку і для деяких агресивних порід в наморднику. Коли він прогулюється по території міста, будь-де, окрім визначених, де категорично заборонено: садочки, школи, то, відповідно, повинен прибирати продукти життєдіяльності тварини. А вже майданчик, це там де тварина може побігати», – говорить Дана Новарчук.



Майданчиків немає, але адмінвідповідальності ніхто не відміняв. Законодавство передбачає сплату незначного штрафу, від 51-ї гривні, за вигул собак у невстановлених місцях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вигулювати собак на дитячих майданчиках, у скверах, біля шкіл і дитсадків – заборонено правилами утримання домашніх тварин у Луцьку. Майданчик біля 21-ї гімназії, у сквері Героїв Майдану – місце відпочинку собак не лише з 33-го мікрорайону Луцька.Про це повідомляє ВРД НСТУ Аби чотирилапі набігалися і нікому не заважали, власники тварин приводять їх сюди навіть з віддалених вулиць. Ділянка обгороджена, на території – смітник і мішечки, щоб за песиком можна було прибрати. Такий «острівець цивілізації» з’явився тут завдяки самим «собачникам», які, об’єднавшись, спочатку виграли конкурс місцевих ініціатив і отримали 50 тисяч гривень з міського бюджету, а потім зібрали решту грошей.«Від виграної ініціативи до фактично встановленої огорожі пройшло десь біля пів року. Це процес досить нелегкий. Найбільша складність – ми не знали, які потрібні дозволи конкретно, мали перешкоди, багато бюрократичних моментів. Плюс до того, ми зібрали своїх власних коштів з власників тварин десь біля 25 тисяч гривень, тобто в загальному вартість проекту – 75 тисяч» – говоритьПоки що майданчик у сквері Героїв Майдану – єдиний в обласному центрі. Інші місця вигулу собак, а їх, загалом у Луцьку 11, визначені, але не облаштовані, як наприклад, у парку імені Лесі Українки або ж Парк біля палацу учнівської молоді.Директор КП «Ласка»пояснює: поки грошей у міському бюджеті на облаштування майданчиків немає, варто дотримуватись встановлених правил і, насамперед, не відпускати тварин на самовигул.«Власник може прогулюватись з твариною будь-де, але має тримати її на повідку і для деяких агресивних порід в наморднику. Коли він прогулюється по території міста, будь-де, окрім визначених, де категорично заборонено: садочки, школи, то, відповідно, повинен прибирати продукти життєдіяльності тварини. А вже майданчик, це там де тварина може побігати», – говорить Дана Новарчук.Майданчиків немає, але адмінвідповідальності ніхто не відміняв. Законодавство передбачає сплату незначного штрафу, від 51-ї гривні, за вигул собак у невстановлених місцях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію