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Прокуратура відсудила у волинської фірми 50 тисяч

Прокуратура відсудила у волинської фірми 50 тисяч
За втручання Володимир-Волинської місцевої прокуратури до бюджету Городищенської сільради стягнуто 50 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Господарський суд Волинської області задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури в інтересах Городищенської сільської ради до одного із сільськогосподарських підприємств про стягнення збитків у сумі 50 тисяч гривень.

Прокурори з'ясували, що підприємство, збудувавши об’єкт нерухомості, всупереч вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.

Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася стягнення з підприємства цих коштів.

Зауважимо, що у відповідності до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», сплачені підприємством кошти будуть використані для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільради.

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Теги: прокуратура, суд, Волинь
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