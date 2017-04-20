Прокуратура відсудила у волинської фірми 50 тисяч

За втручання Володимир-Волинської місцевої прокуратури до бюджету Городищенської сільради стягнуто 50 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Господарський суд Волинської області задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури в інтересах Городищенської сільської ради до одного із сільськогосподарських підприємств про стягнення збитків у сумі 50 тисяч гривень.Прокурори з'ясували, що підприємство, збудувавши об’єкт нерухомості, всупереч вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася стягнення з підприємства цих коштів.Зауважимо, що у відповідності до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», сплачені підприємством кошти будуть використані для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільради.