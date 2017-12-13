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Волинські волонтери допомагають діткам загиблих воїнів

Волинські волонтери допомагають діткам загиблих воїнів
Волинські волонтери уже декілька років опікуються дітьми, батьки яких загинули в зоні АТО.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Більше 3-х років на Волині учасники Волонтерського руху «Меценати для солдата» привертають увагу громадськості до життя дітей, батьки яких загинули в АТО. В їх базі більше 220 напівсиріт.

Про реалізацію проекту «Діти небесного легіону» розповіли його керівники і автори Руслан Теліпський та Наталка Скиба.

Подробиці – у відеосюжеті.



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Теги: волонтери, діти
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