Волинські волонтери допомагають діткам загиблих воїнів
Сьогодні, 06:53
Волинські волонтери уже декілька років опікуються дітьми, батьки яких загинули в зоні АТО.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Більше 3-х років на Волині учасники Волонтерського руху «Меценати для солдата» привертають увагу громадськості до життя дітей, батьки яких загинули в АТО. В їх базі більше 220 напівсиріт.
Про реалізацію проекту «Діти небесного легіону» розповіли його керівники і автори Руслан Теліпський та Наталка Скиба.
Подробиці – у відеосюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Більше 3-х років на Волині учасники Волонтерського руху «Меценати для солдата» привертають увагу громадськості до життя дітей, батьки яких загинули в АТО. В їх базі більше 220 напівсиріт.
Про реалізацію проекту «Діти небесного легіону» розповіли його керівники і автори Руслан Теліпський та Наталка Скиба.
Подробиці – у відеосюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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