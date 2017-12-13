Волинські волонтери допомагають діткам загиблих воїнів





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Більше 3-х років на Волині учасники Волонтерського руху «Меценати для солдата» привертають увагу громадськості до життя дітей, батьки яких загинули в АТО. В їх базі більше 220 напівсиріт.



Про реалізацію проекту «Діти небесного легіону» розповіли його керівники і автори Руслан Теліпський та Наталка Скиба.



Подробиці – у відеосюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські волонтери уже декілька років опікуються дітьми, батьки яких загинули в зоні АТО.Про це повідомляє ВРД НСТУ Більше 3-х років на Волині учасники Волонтерського руху «Меценати для солдата» привертають увагу громадськості до життя дітей, батьки яких загинули в АТО. В їх базі більше 220 напівсиріт.Про реалізацію проекту «Діти небесного легіону» розповіли його керівники і авторитаПодробиці – у відеосюжеті.

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