Як живеться рекламному бізнесу в Луцьку?
15 березень, 20:00
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? «Криваві» білборди та невдоволені підприємці, дискримінаційна реклама та відкрита пропаганда сексу з великих площ.
Чи може Луцьк відмовитись від зовнішньої реклами та які альтернативні майданчики для просування бізнесу є найбільш ефективними?
Відповіді на ці та інші питання дивіться у головному на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» цієї п’ятниці, 16 березня, о 17:30, а також в неділю, 18 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь».
До студії запрошені Олександр Рачков, заступник Луцького міського голови, та Павло Цапюк, співвласник ТзОВ "Брендборд".
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чи може Луцьк відмовитись від зовнішньої реклами та які альтернативні майданчики для просування бізнесу є найбільш ефективними?
Відповіді на ці та інші питання дивіться у головному на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» цієї п’ятниці, 16 березня, о 17:30, а також в неділю, 18 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь».
До студії запрошені Олександр Рачков, заступник Луцького міського голови, та Павло Цапюк, співвласник ТзОВ "Брендборд".
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«ПриватБанк» просить користувачів не стати жертвами шахраїв в «Instagram»*
15 березень, 20:45
У Латвії під час концерту поліція затримала російських артистів
15 березень, 20:16
Як живеться рекламному бізнесу в Луцьку?
15 березень, 20:00
У Луцьку - смертельна ДТП
15 березень, 19:41
В Україні відкриють чотири дільниці для вибору президента Росії
15 березень, 19:33