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Як живеться рекламному бізнесу в Луцьку?

Як живеться рекламному бізнесу в Луцьку?
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? «Криваві» білборди та невдоволені підприємці, дискримінаційна реклама та відкрита пропаганда сексу з великих площ.

Чи може Луцьк відмовитись від зовнішньої реклами та які альтернативні майданчики для просування бізнесу є найбільш ефективними?

Відповіді на ці та інші питання дивіться у головному на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» цієї п’ятниці, 16 березня, о 17:30, а також в неділю, 18 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь».

До студії запрошені Олександр Рачков, заступник Луцького міського голови, та Павло Цапюк, співвласник ТзОВ "Брендборд".

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!


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