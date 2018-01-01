Лучани за день зареєстрували у ЦНАПі 3 котів і 3 собак
Сьогодні, 00:24
У рамках акції «Зареєструй домашню тварину - отримай смачний подарунок для улюбленця» у департаменті «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради зареєстрували 6 тварин.
Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
У рамках акції «Зареєструй домашню тварину - отримай смачний подарунок для улюбленця» за 15 березня було внесено в реєстр шість тварин: три собаки та три кота. Вони не лише отримали жетон, а й - доступ до особистого кабінету, де міститься вся інформація про них разом з фото.
«Закликаємо й надалі активно реєструвати домашніх тварин та брати відповідальність за тих, кого приручили. У ЦНАП створено всі умови, аби зробити це якісно, зручно та швидко», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
У рамках акції «Зареєструй домашню тварину - отримай смачний подарунок для улюбленця» за 15 березня було внесено в реєстр шість тварин: три собаки та три кота. Вони не лише отримали жетон, а й - доступ до особистого кабінету, де міститься вся інформація про них разом з фото.
«Закликаємо й надалі активно реєструвати домашніх тварин та брати відповідальність за тих, кого приручили. У ЦНАП створено всі умови, аби зробити це якісно, зручно та швидко», - йдеться у повідомленні.
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